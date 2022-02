Preço do frango subiu quase 20% nos últimos 12 meses em Belém; aponta Dieese

A maioria dos produtos que compõem a cesta básica dos paraenses apresentou altas expressivas e até acima da inflação, segundo mostra um levantamento divulgado nesta quinta-feira (3) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA). A alta registrada chegou a 11% nos últimos 12 meses.

Um dos produtos com maior aumento foi o frango. Segundo o Dieese, no comparativo dos últimos 12 meses, o reajuste acumulado verificado no preço do produto alcançou quase 19% contra uma inflação estimada em torno de 10% para o mesmo período.

Segundo a pesquisa, nas maiores redes de supermercados da capital paraense, o quilo do frango resfriado, da marca Americano, nos últimos 12 meses, teve a seguinte trajetória: em janeiro de 2021, foi comercializado, em média, a R$ 10,27. Já em dezembro de 2021, o preço médio comercializado foi de R$ 12,20, assim como em janeiro de 2022.

Já o frango resfriado da marca Avispara também ficou bem mais caro nos últimos 12 meses e apresentou a seguinte variação: em janeiro de 2021, o quilo do frango resfriado custava, em média, R$ 9,63. Em dezembro de 2021, o produto foi comercializado, em média, a R$ 11,25, se mantendo com o mesmo valor em janeiro de 2022. Com isso, o preço do produto apresentou um reajuste acumulado nos últimos 12 meses de quase 17% contra uma inflação estimada em torno de 10% para o mesmo período.

No caso do frango congelado, as pesquisas do Dieese/Pa também mostram aumentos de preços nos últimos 12 meses. O frango congelado da marca Americano, por exemplo, apresentou a seguinte trajetória de preços: em janeiro de 2021, o quilo do frango congelado custava, em média, R$ 8,85. Encerrou o ano passado sendo comercializado, em média, a R$ 9,85 em dezembro de 2021 e R$ 8,92, em média, em janeiro de 2022. Com isso o preço do produto ficou quase 1% mais caro nos últimos 12 meses.

O balanço também mostra que o frango congelado da marca Avispara também ficou mais caro: em janeiro de 2021, o produto estava sendo comercializado, em média, por R$ 8,89. Em dezembro de 2021, o produto estava sendo comercializado, em média, a R$ 10,16 e em janeiro deste ano, já estava sendo comercializado, em média, a R$ 9,34. Com isso o preço do produto ficou cerca de 5% mais caro nos últimos 12 meses.

Por ser uma excelente opção de proteína e apresentar um custo menor que a carne bovina, o frango passou a ser a opção de muitos consumidores. No entanto, os constantes aumentos nos valores do alimento têm impactado o orçamento dos paraenses.

É o caso da personal trainer, Dori Pamplona, de 33 anos. Ela diz que por ser proteico, ter baixa gordura e ser de fácil digestão o frango faz parte da sua dieta quase que diariamente. Dori afirma que o aumento foi bastante expressivo em seu orçamento. “Antes eu comprava o quilo do frango até a R$ 10 e hoje, dependendo da marca, já cheguei a encontrar com valores variando entre R$ 17 e R$ 19” relata.