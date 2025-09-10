Preço das frutas em Belém em setembro: saiba quais estão mais baratas e mais caras

O preço das frutas em Belém começou setembro com variações importantes para o consumidor. Dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconomicos, o Dieese, mostram que agosto marcou o terceiro mês consecutivo de queda nos preços médios das frutas. A pesquisa indica que fatores como safra, clima e custo do frete influenciam diretamente a diferença de preços entre os itens.

Segundo levantamento, as frutas que tiveram maior redução de preço neste mês são abacaxi, maracujá, melancia, melão amarelo, manga rosa e acerola, com quedas que variam de 6% a 18%. Já limão, laranja e abacate apresentaram os maiores aumentos.

Quais frutas estão mais baratas em Belém

Nas feiras de Belém, os preços variam conforme a safra e a procura. O feirante Diego Silva, do Ver-o-Peso, comenta que o calor influencia a demanda por frutas usadas em sucos: “No mês de setembro, as mais em conta são maracujá para suco, acerola e abacaxi. Essas são as frutas do verão. As importadas que vêm de fora acabam ficando mais caras. O preço da acerola é R$ 4 o pacote, fazemos 3 por 10. O maracujá sai a R$ 8 o quilo e o abacaxi R$ 5 a unidade. Trabalhamos para atender da melhor forma possível, e esperamos que os preços fiquem estáveis nas próximas semanas.”

A feirante Valdira Miranda reforça a queda: “O preço melhorou, principalmente aqui no Ver-o-Peso, onde a fruta tem qualidade e o atendimento é mais próximo. A acerola está 3 por 10, a pitaia, que estava quase R$ 40 o quilo, agora também 3 por 10, e a goiaba caiu de R$ 10 para R$ 7. Comprar a fruta da época é o segredo para economizar.”

Abacaxi: caiu de R$ 5,90 para R$ 5,00/unidade

Maracujá: caiu de R$ 8,80 para R$ 8,00/kg

Acerola: caiu de R$ 12,00 para R$ 9,80/kg

Quais frutas estão mais caras?

Entre os produtos que subiram de preço, consumidores e feirantes destacam limão, laranja e abacate. A técnica em enfermagem Franciele Pantoja diz que prefere comprar as frutas no Ver-o-Peso, porque é mais barato que no supermercado, mas percebeu algumas altas: “O abacate está mais caro, mas a banana continua acessível, de R$ 6 a R$ 8, dependendo do ponto. O preço das frutas está razoável e ainda cabe no bolso, mas fico atenta sempre.”

Limão: subiu de R$ 4,20 para R$ 5,00/kg

Laranja: subiu de R$ 53 para R$ 59/saca

Abacate: entre R$ 12 e R$ 14/kg (antes R$ 10–12)

Tendências de preço para as próximas semanas

De acordo com o Dieese/PA, a variação do preço das frutas em Belém está ligada à safra, clima, oferta e custo do frete. Para setembro, a expectativa é de relativa estabilidade, mas limão e laranja continuam pressionando o mercado.

No acumulado dos últimos 12 meses, os destaques foram:

Mais caras: abacaxi (+35,42%), limão (+15,33%) e melancia (+12,78%);

Mais baratas: goiaba (-19,05%), acerola (-18,43%) e melão amarelo (-17,84%).

💡 Em reais, isso significa que o consumidor pagou, por exemplo, cerca de R$ 1 a menos por unidade de abacaxi, R$ 0,80 a menos por quilo de maracujá e R$ 4 a menos por quilo de pitaia, enquanto o limão aumentou R$ 0,80 o quilo e a laranja subiu quase R$ 6 a saca.