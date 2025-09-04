Passagem de barco no Marajó terá reajuste menor após negociação; veja o valor

O valor da passagem de barco entre Cachoeira do Arari e outras localidades do arquipélago do Marajó será reajustado em R$ 5 a partir de 1º de outubro, passando de R$ 40 para R$ 45. O aumento é metade do que havia sido inicialmente proposto, após acordo firmado nesta quinta-feira (5/9) em reunião entre representantes das comunidades quilombolas, empresas de transporte, a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Artran) e a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh).

A negociação começou em agosto, quando moradores de 13 comunidades quilombolas e ribeirinhas do Rio Arari solicitaram à Seirdh a mediação da Artran para evitar um reajuste de R$ 10 previsto para setembro. Além do valor da tarifa, o encontro desta quinta-feira também discutiu regras de gratuidade, limite de bagagens e critérios de embarque.

VEJA MAIS

Ficou reforçado que 15% da capacidade de assentos dos barcos deve ser destinada a passageiros com direito à gratuidade, desde que a chegada ao porto ocorra pelo menos 30 minutos antes da saída. A Capitania dos Portos esclarece que a norma prevêque o transporte é destinado a passageiros e não a cargas, limitando a bagagem de cada usuário a quatro volumes acomodados sob a cadeira.

O diretor-geral da Artran, Luciano Dias, destacou que o entendimento trouxe equilíbrio às negociações. Segundo ele, o reajuste definido “não pesa no bolso de quem depende do transporte e garante tranquilidade nas viagens intermunicipais aquaviárias”.

Já o gerente de Promoção dos Direitos Quilombolas da Seirdh, Valdinei Gomes, ressaltou o papel da secretaria na mediação entre Estado e comunidades. Para ele, “o processo de escuta e debate é fundamental para que acordos benéficos sejam alcançados”.

Do lado das comunidades, a quilombola Brenda Miranda considerou o resultado positivo. “O aumento ficou em R$ 45, metade do que estava previsto. Foi uma negociação proveitosa para ambos os lados, e agradecemos à Artran pela abertura ao diálogo”, afirmou.