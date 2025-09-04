Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Passagem de barco no Marajó terá reajuste menor após negociação; veja o valor

Tarifa entre Cachoeira do Arari e outras localidades sobe de R$ 40 para R$ 45 a partir de 1º de outubro

O Liberal
fonte

Reunião entre representantes das comunidades quilombolas, empresas de transporte, Artran e Seirdh (Rosivaldo Almeida / AG. Pará)

O valor da passagem de barco entre Cachoeira do Arari e outras localidades do arquipélago do Marajó será reajustado em R$ 5 a partir de 1º de outubro, passando de R$ 40 para R$ 45. O aumento é metade do que havia sido inicialmente proposto, após acordo firmado nesta quinta-feira (5/9) em reunião entre representantes das comunidades quilombolas, empresas de transporte, a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Artran) e a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh).

A negociação começou em agosto, quando moradores de 13 comunidades quilombolas e ribeirinhas do Rio Arari solicitaram à Seirdh a mediação da Artran para evitar um reajuste de R$ 10 previsto para setembro. Além do valor da tarifa, o encontro desta quinta-feira também discutiu regras de gratuidade, limite de bagagens e critérios de embarque.

VEJA MAIS

image Parques Ambientais preservam a biodiversidade e impulsionam o turismo sustentável no Pará
Sexta-feira (5) é celebrado o Dia da Amazônia. Os Parques Ambientais representam o compromisso do Governo do Estado com a preservação deste importante bioma

image COP 30: Belém ganha nova sinalização turística bilíngue para receber visitantes da conferência
O ministro do Turismo, Celso Sabino, vistoriou nesta sexta-feira (29) a instalação das placas, que fazem parte de um convênio entre o Ministério do Turismo e o Governo do Estado

Ficou reforçado que 15% da capacidade de assentos dos barcos deve ser destinada a passageiros com direito à gratuidade, desde que a chegada ao porto ocorra pelo menos 30 minutos antes da saída. A Capitania dos Portos esclarece que a norma prevêque o transporte é destinado a passageiros e não a cargas, limitando a bagagem de cada usuário a quatro volumes acomodados sob a cadeira.

O diretor-geral da Artran, Luciano Dias, destacou que o entendimento trouxe equilíbrio às negociações. Segundo ele, o reajuste definido “não pesa no bolso de quem depende do transporte e garante tranquilidade nas viagens intermunicipais aquaviárias”.

Já o gerente de Promoção dos Direitos Quilombolas da Seirdh, Valdinei Gomes, ressaltou o papel da secretaria na mediação entre Estado e comunidades. Para ele, “o processo de escuta e debate é fundamental para que acordos benéficos sejam alcançados”.

Do lado das comunidades, a quilombola Brenda Miranda considerou o resultado positivo. “O aumento ficou em R$ 45, metade do que estava previsto. Foi uma negociação proveitosa para ambos os lados, e agradecemos à Artran pela abertura ao diálogo”, afirmou.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

viagem para o marajó

preço da passagem para o marajó
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Acordo

Passagem de barco no Marajó terá reajuste menor após negociação; veja o valor

Tarifa entre Cachoeira do Arari e outras localidades sobe de R$ 40 para R$ 45 a partir de 1º de outubro

04.09.25 18h03

Assistência social

Pará terá mais de 1,1 milhão de famílias com gás gratuito

Programa Gás do Povo, lançado por Lula, atenderá 15,5 milhões de lares no país e substituirá o Auxílio Gás em 2025

04.09.25 17h30

EVENTO EMPRESARIAL

Belém sedia Empreende Brazil Amazônia, maior evento empresarial da América Latina

Encontro será realizado pela primeira vez no Norte do Brasil e faz parte da agenda pré-COP 30

04.09.25 8h00

RECONHECIMENTO

Culinária japonesa é reconhecida como patrimônio cultural imaterial no Pará; entenda os impactos

Lei foi sancionada pelo governador Helder Barbalho e publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta (2)

04.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

SEMANA DO CINEMA EM BELÉM

Semana do Cinema movimenta salas em Belém com ingressos a R$ 10 e descontos nos combos

Campanha nacional quer democratizar o acesso ao audiovisual e atrai público com sessões mais acessíveis e combos promocionais

28.08.25 21h04

oportunidade de emprego

OEI abre três seleções para trabalho relacionado a COP 30 com atuação em Belém

As vagas são oportunidades de emprego voltadas ao plano de sustentabilidade da conferência; confira os editais

28.08.25 16h50

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

Investigação

Postos do Pará comentam sobre megaoperação contra crime organizado no setor de combustíveis

Ação da PF e do MP-SP cumpriu mandados em oito estados brasileiros

29.08.25 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda