COP 30: Belém ganha nova sinalização turística bilíngue para receber visitantes da conferência

Belém será contemplada com nova sinalização turística bilíngue, em um projeto pensado para receber visitantes durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). O ministro do Turismo, Celso Sabino, vistoriou nesta sexta-feira (29) a instalação das placas, que fazem parte de um convênio entre o Ministério do Turismo e o Governo do Pará. Ao todo, serão implantadas mais de 700 placas em 27 circuitos estratégicos, incluindo as 39 ilhas da capital paraense.

A primeira placa da nova sinalização turística da capital paraense foi realizada na avenida Júlio Cézar. Com um investimento de R$ 4,7 milhões do MTur e contrapartida estadual de R$ 248,4 mil, o projeto tem como objetivo modernizar a infraestrutura turística local, garantindo melhor orientação a visitantes e moradores, valorizando atrativos regionais e fortalecendo o desenvolvimento do setor.

O ministro Celso Sabino frisou que a sinalização impulsiona a consolidação da cidade como destino turístico de referência. “Estamos iniciando em Belém a instalação de mais de 700 placas bilíngues, resultado de parceria com o Governo do Pará. Essa iniciativa vai garantir que os visitantes da COP30 e todos os turistas que chegarem à nossa capital possam se orientar com facilidade e segurança para conhecer nossos principais atrativos”, destaca.

Sabino acrescentou que a iniciativa se alinha ao conjunto de grandes investimentos realizados na capital paraense. “Essa obra se soma a grandes investimentos que já estão sendo feitos, como a modernização do aeroporto, a preparação do porto, além de obras de saneamento e infraestrutura. É um legado duradouro para Belém, para a Amazônia e para o turismo do Brasil”, completa o ministro do Turismo.

O secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, apontou benefícios da iniciativa ao turismo local. “A parceria entre o Governo do Pará e o Governo Federal fortalece o turismo da nossa capital e simboliza um passo importante rumo à COP 30. A nova sinalização vai tornar Belém mais organizada, acolhedora e atrativa, oferecendo ao visitante uma experiência completa e segura”, afirma Costa.

Investimentos

Além da sinalização turística, estão em andamento obras como requalificação do Parque da Cidade, da revitalização da Estação das Docas e da avenida Tamandaré. A lista inclui, ainda, obras de saneamento, melhorias viárias e a preparação do porto para receber dois grandes navios de cruzeiro, mediante um aporte superior a R$ 180 milhões.

O aeroporto da cidade também passa por modernização, com obras avaliadas em R$ 400 milhões e que têm previsão de conclusão no mês de setembro deste ano. As iniciativas buscam assegurar que a cidade receba de forma qualificada as 196 delegações da ONU na COP 30 e os milhares de turistas esperados para o evento.