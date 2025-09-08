Capa Jornal Amazônia
Preço da farinha de mandioca cai em Belém pelo 4º mês seguido

Dieese aponta queda de quase 3% no preço do produto entre janeiro e agosto de 2025, o que contribuiu para reduzir o custo da cesta básica

Segundo o Dieese, a maioria dos itens da cesta básica apresentou redução de preços, entre eles a farinha de mandioca (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O preço da farinha de mandioca voltou a cair em Belém no mês de agosto, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA). Este foi o quarto mês consecutivo de recuo no valor do quilo do produto consumido na capital paraense.

De acordo com a pesquisa, a cesta básica de alimentos comercializada em Belém custou R$ 687,30 em agosto, valor menor que o registrado no mês anterior. A maioria dos itens apresentou redução de preços, entre eles a farinha de mandioca.

Evolução do preço da farinha de mandioca

O Dieese acompanha semanalmente o preço do produto em feiras, mercados e supermercados da capital. Nos últimos 12 meses, os preços médios foram os seguintes:

  • Ago/2024 e Dez/2024: R$ 10,82
  • Jan/2025: R$ 10,79
  • Fev/2025: R$ 10,83
  • Mar/2025: R$ 10,87
  • Abr/2025: R$ 11,23
  • Mai/2025: R$ 11,11
  • Jun/2025: R$ 10,86
  • Jul/2025: R$ 10,69
  • Ago/2025: R$ 10,53

Comparando agosto com julho, o quilo da farinha ficou cerca de 1,5% mais barato. Já no acumulado de janeiro a agosto e também em relação aos últimos 12 meses, a queda de preço alcança 2,68%.

Impacto no custo da cesta básica

Apesar de não serem quedas expressivas, o Dieese avalia que os recuos consecutivos ajudam a aliviar o orçamento da população e reduzir o custo geral da cesta básica em Belém. A entidade ressalta que a variação nos preços está ligada ao ciclo de plantio e colheita da mandioca, que ocorre entre 16 e 20 meses após o plantio, com maior rendimento entre abril e agosto, período em que as raízes atingem o ponto máximo de desenvolvimento.

