Preço da farinha de mandioca cai em Belém pelo 4º mês seguido
Dieese aponta queda de quase 3% no preço do produto entre janeiro e agosto de 2025, o que contribuiu para reduzir o custo da cesta básica
O preço da farinha de mandioca voltou a cair em Belém no mês de agosto, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA). Este foi o quarto mês consecutivo de recuo no valor do quilo do produto consumido na capital paraense.
De acordo com a pesquisa, a cesta básica de alimentos comercializada em Belém custou R$ 687,30 em agosto, valor menor que o registrado no mês anterior. A maioria dos itens apresentou redução de preços, entre eles a farinha de mandioca.
Evolução do preço da farinha de mandioca
O Dieese acompanha semanalmente o preço do produto em feiras, mercados e supermercados da capital. Nos últimos 12 meses, os preços médios foram os seguintes:
- Ago/2024 e Dez/2024: R$ 10,82
- Jan/2025: R$ 10,79
- Fev/2025: R$ 10,83
- Mar/2025: R$ 10,87
- Abr/2025: R$ 11,23
- Mai/2025: R$ 11,11
- Jun/2025: R$ 10,86
- Jul/2025: R$ 10,69
- Ago/2025: R$ 10,53
Comparando agosto com julho, o quilo da farinha ficou cerca de 1,5% mais barato. Já no acumulado de janeiro a agosto e também em relação aos últimos 12 meses, a queda de preço alcança 2,68%.
Impacto no custo da cesta básica
Apesar de não serem quedas expressivas, o Dieese avalia que os recuos consecutivos ajudam a aliviar o orçamento da população e reduzir o custo geral da cesta básica em Belém. A entidade ressalta que a variação nos preços está ligada ao ciclo de plantio e colheita da mandioca, que ocorre entre 16 e 20 meses após o plantio, com maior rendimento entre abril e agosto, período em que as raízes atingem o ponto máximo de desenvolvimento.
