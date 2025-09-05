Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Belém registra queda no custo da cesta básica pelo terceiro mês consecutivo

Apesar da redução, o valor ainda compromete quase metade do salário mínimo vigente de R$ 1.518,00

Thaline Silva*
fonte

O custo da cesta básica para uma família de quatro pessoas em Belém é de R$ 2.061,90, cerca de 1,35 salários mínimos (Foto: Carmem Helena | O Liberal (Arquivo))

A cesta básica de Belém apresentou queda pelo 3º mês consecutivo, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA) nesta sexta-feira (5). Em agosto de 2025, a cesta básica comercializada na capital paraense alcançou R$ 687,30, representando uma redução de 1,28% em relação a julho, quando o valor registrado foi de R$ 696,23.

Apesar da redução, o valor ainda compromete quase metade do salário mínimo vigente, de R$ 1.518,00, para a aquisição dos 12 itens que compõem a cesta básica. Para uma família padrão paraense, composta por dois adultos e duas crianças, o custo da alimentação básica chega a R$ 2.061,90, o equivalente a aproximadamente 1,35 salários mínimos. Em termos de jornada de trabalho, são necessárias cerca de 99 horas e 37 minutos para adquirir os produtos da cesta, considerando uma carga de 220 horas mensais previstas em lei.

Entre os produtos que apresentaram queda de preços em agosto, destacam-se o tomate (-3,13%), o café (-2,52%), a banana (-1,95%), o açúcar (-1,81%), o arroz (-1,62%), a farinha de mandioca (-1,50%), a carne (-1,17%), o feijão (-1,10%) e a manteiga (-0,11%). Por outro lado, alguns itens registraram alta, como o leite (0,49%) e o óleo de soja (0,24%).

VEJA MAIS 

image Passagem de barco no Marajó terá reajuste menor após negociação; veja o valor
Tarifa entre Cachoeira do Arari e outras localidades sobe de R$ 40 para R$ 45 a partir de 1º de outubro

[[(standard.Article) Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em seis Estados, mostra ANP]]

Acumulado de 2025 e variação em 12 meses

No balanço do Dieese/PA considerando os oito primeiros meses de 2025, a cesta básica em Belém acumulou alta de 3,22%. Os maiores reajustes ocorreram no café (42,04%), tomate (28,18%), pão (8,75%) e manteiga (2,06%). Por outro lado, arroz (-25,68%), óleo de soja (-12,67%), feijão (-11,48%), açúcar (-4,75%), farinha de mandioca (-2,68%), carne bovina (-2,56%), banana (-0,98%) e leite (-0,61%) registraram queda de preços.

Em relação ao mesmo período do ano passado (agosto de 2024 a agosto de 2025), o custo total da cesta básica em Belém apresentou aumento de 3,37%. Entre os produtos que tiveram reajustes acima da inflação estimada para o período (5,20%) estão o café (62,10%), óleo de soja (17,46%), carne bovina (9,61%), pão (9,10%), leite (7,40%) e manteiga (7,10%). Já o arroz (-25,88%), feijão (-11,62%), açúcar (-9,08%), tomate (-4,03%), farinha de mandioca (-2,68%) e banana (-0,79%) registraram queda de preços.

Situação nacional

Entre julho e agosto de 2025, o valor da cesta básica caiu em 24 das 27 capitais pesquisadas pelo Dieese em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), com as maiores reduções em Maceió (-4,10%), Recife (-4,02%) e João Pessoa (-4,00%).

São Paulo registrou a cesta mais cara (R$ 850,84), seguida por Florianópolis (R$ 823,11), Porto Alegre (R$ 811,14) e Rio de Janeiro (R$ 801,34). Nos estados do Norte e Nordeste, os menores valores foram observados em Aracaju (R$ 558,16), Maceió (R$ 596,23), Salvador (R$ 616,23) e Natal (R$ 622,00).

No acumulado de 12 meses, Recife (18,01%), Fortaleza (14,68%) e João Pessoa (13,33%) registraram as maiores altas, enquanto Belém teve aumento de 3,37%.

Segundo o DIEESE, para sustentar uma família de quatro pessoas com base na cesta mais cara (São Paulo), seria necessário um salário mínimo de R$ 7.147,91, ou 4,71 vezes o mínimo vigente (R$ 1.518,00). O tempo médio de trabalho para adquirir os produtos nas 27 capitais foi de 101 horas e 31 minutos, e os trabalhadores comprometeram, em média, 49,89% do salário mínimo líquido.

Produtos com queda de preços em agosto de 2025

  • Tomate: -3,13%
  • Café: -2,52%
  • Banana: -1,95%
  • Açúcar: -1,81%
  • Arroz: -1,62%
  • Farinha de mandioca: -1,50%
  • Carne: -1,17%
  • Feijão: -1,10%
  • Manteiga: -0,11%

Produtos com quedas acumuladas em 2025 (jan-agosto)

  • Arroz: -25,68%
  • Óleo de soja: -12,67%
  • Feijão: -11,48%
  • Açúcar: -4,75%
  • Farinha de mandioca: -2,68%
  • Carne bovina: -2,56%
  • Banana: -0,98%
  • Leite: -0,61%

Produtos com quedas em 12 meses (ago/2024-ago/2025)

  • Arroz: -25,88%
  • Feijão: -11,62%
  • Açúcar: -9,08%
  • Tomate: -4,03%
  • Farinha de mandioca: -2,68%
  • Banana: -0,79%

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cesta básica

Belém

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Cesta básica

Belém registra queda no custo da cesta básica pelo terceiro mês consecutivo

Apesar da redução, o valor ainda compromete quase metade do salário mínimo vigente de R$ 1.518,00

05.09.25 12h02

ECONOMIA

Como conseguir botijão de gás de graça pelo Governo? Conheça o 'Gás do Povo'

O programa, que na verdade é uma versão ampliada e ajustada de outro já existente, o "auxílio-gás", objetiva alcançar cerca de de 15,5 milhões de famílias até março de 2026

05.09.25 11h16

LIGAÇÕES INDESEJADAS

Anatel mira ligações indesejadas e dá 60 dias para prestadoras aderirem ao 'Não Me Perturbe'

Todas as prestadoras de serviços de telecomunicações do Brasil devem aderir ao sistema que permite bloquear a oferta de produtos e serviços por contato telefônico

05.09.25 8h00

MERCADO DE FLORICULTURA

Círio e datas comemorativas impulsionam vendas e movimentam o setor de floricultura em Belém

Apesar da queda nas vendas no segundo semestre, eventos como uma das maiores festas religiosas do país impulsionam a procura por flores e decoração.

05.09.25 7h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

SEMANA DO CINEMA EM BELÉM

Semana do Cinema movimenta salas em Belém com ingressos a R$ 10 e descontos nos combos

Campanha nacional quer democratizar o acesso ao audiovisual e atrai público com sessões mais acessíveis e combos promocionais

28.08.25 21h04

ALIMENTO

Lula estuda mudanças nas regras de uso do vale-refeição e alimentação

Proposta inclui teto para taxas, pagamento mais rápido a lojistas e portabilidade de cartão

02.09.25 14h58

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

Investigação

Postos do Pará comentam sobre megaoperação contra crime organizado no setor de combustíveis

Ação da PF e do MP-SP cumpriu mandados em oito estados brasileiros

29.08.25 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda