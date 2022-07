Preço da gasolina terá redução de 4,92% a partir de amanhã, anuncia Petrobras

Uma redução no preço médio da gasolina foi anunciada pela Petrobras, no início da tarde desta terça-feira (19). Dessa vez, o litro do combustível para as distribuidoras sairá de R$ 4,06 para R$ 3,86, o que representa uma queda de R$ 0,20 por litro, ou de 4,92%. A última queda no preço da gasolina nas refinarias foi no dia 15 de dezembro de 2021. As informações são do Portal O Globo.

De acordo com a estatal, a redução acompanha a evolução dos preços (do petróleo) internacionais de referência, "que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da Petrobras". Em nota, a empresa afirmou ainda ainda que "busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio".

VEJA MAIS

A Petrobras informou ainda que, a parcela da estatal no preço ao consumidor passará de R$ 2,96, em média, para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos,

O anúncio foi feito no momento em que consumidores percebem uma queda no preço dos combustíveis nas bombas, como reflexo da redução do ICMS sobre esses produtos pelos estados. No Pará, por exemplo, as alíquotas até então vigentes de 28% para gasolina, 25% para álcool, 25% para energia elétrica e 30% para comunicação, caíram para 17%.

Antes de a Petrobras informar sobre a queda no preço, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que a estatal ia "achar seu rumo" e que ia "começar a dar boa notícia".

Caio Paes da Andrade, que assumiu a presidência da empresa por indicação de Bolsonaro no mês passado, é o quarto executivo à frente da Petrobras no atual governo.