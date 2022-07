Etanol também terá redução ICMS em São Paulo e valor do produto pode cair 17 centavos

Outro combustível teve redução do valor do ICSM no estado de São Paulo. Após redução nos valores da gasolina e gás de cozinha, o etanol também receberá uma diminuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O anúncio foi feito pelo Governo do Estado de São Paulo nesta segunda-feira (18) e a redução será de 3,73%.

De 13,3% para 9,57%, a diminuição do ICSM deve reduzir o valor do etanol no estado em 17 centavos, com um corte de R$ 125,1 milhões em arrecadação. O governador Rodrigo Garcia (PSDB) alertou os consumidores: “Fiquem de olho e acionem o Procon se o valor não cair”.

Entretanto, a redução do valor do produto cabe aos postos de combustíveis e cabe ao Procon apenas o papel de fiscalização e divulgação do preço médio do produto. O ICSM é um imposto estadual e está inserido em quase todos os produtos que consumimos. É responsável pela maior parte da arrecadação tributária feita pelos estados.

Além da redução do ICMS no etanol, o Governo de São Paulo havia reduzido de 25% para 18% a tributação sobre a gasolina, e diminuiu de R$13,30 para R$9,92 o valor do imposto sobre o gás de cozinha. Segundo o Secretário da Fazenda do estado, Felipe Sato, a perda estimada para o estado é de R$4,4 bilhões.

Vale mais a pena abastecer com gasolina ou etanol?

Um cálculo simples pode ser realizado para saber se a gasolina ou o etanol estão mais em conta. O biocombustível tem, em média, 70% do poder calorífico da gasolina. Sendo assim, deve se multiplicar o valor da gasolina por 0.7 e ver qual dos dois é mais barato.

Por exemplo, antes da redução do ICSM no estado de São Paulo, o preço médio da gasolina era R$5,89 e o preço médio do litro do etanol era R$4,12. Multiplicando o valor da gasolina por 0.7, o valor fica R$4,10. Sendo assim, a gasolina estava R$0,02 mais em conta do que o etanol, em São Paulo.

Entretanto, o etanol é um combustível extremamente mais limpo do que a gasolina por ser produzido a partir da cana-de-açúcar, e não do petróleo. A queima do álcool produz 25% menos de monóxido de carbono e 35% menos de óxido de nitrogênio, comparado à gasolina. Caso a preocupação com o meio ambiente seja uma variável importante para o consumidor, vale a pena optar pelo etanol em alguns casos quando a diferença entre o calculado não for muito grande.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)