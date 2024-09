Pré-inscrição para a Feira de Artesanato do Círio é prorrogada; saiba como participar

Artesãos paraenses interessados em participar da 12ª edição da Feira de Artesanato do Círio (FAC) devem se apressar. A pré-inscrição, que iria até esta segunda-feira (02.09), foi prorrogada, mas termina ainda nesta semana, na próxima quinta-feira (05.09). Podem participar empreendedores formalizados ou com Carteira do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).

“São mais três dias, para que as pessoas interessadas tenham mais oportunidade de participar da seleção, por entendermos o quanto esse evento é importante para os artesãos”, explica o coordenador da FAC, Igo Silva.

A Feira - que terá estandes de comercialização, sala de imprensa, estúdio digital, refeitório, depósitos, espaço de ouvidoria, palco para atrações culturais e área de alimentação - irá funcionar de 10 a 16 de outubro, no estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro, em Belém, sempre no horário de 10h às 22h, com exceção do domingo do Círio, que ficará aberta das 15h às 22h.

O evento tem o apoio do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Como se inscrever

Para participar, os interessados devem fazer a pré-inscrição no portal do Sebrae, dentro do prazo estabelecido. Serão selecionados 110 expositores de artesanato para participar do evento.

Conforme informações divulgadas pelo Sebrae, a curadoria das peças - para seleção os artesãos que irão participar do evento - será realizada por profissionais especializados, que utilizarão sete critérios na seleção: inspiração no universo do Círio de Nazaré; inovação; originalidade; agregação de valor; acabamento; tag (etiqueta); e qualidade de embalagens. A divulgação do resultado será no dia 10 de setembro.

A equipe da organização da FAC entrará em contato com os artesãos selecionados para efetuarem sua inscrição, que poderá de maneira virtual ou presencial, conforme critério estabelecido pelo Sebrae Pará.

O restante do cronograma, inclusive o período de curadoria das peças, a divulgação dos selecionados e inscrição, foi mantido.

Cronograma

Pré-inscrição: 26 de agosto a 05 de setembro.

Curadoria: 03 a 07 de setembro.

Resultado da Curadoria: 10 de setembro.

Inscrição: 11 a 13 de setembro.

Mais informações pela Central de Relacionamento do Sebrae (0800 570 0800)