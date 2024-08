Sebrae-PA abre pré-inscrição para artesãos participarem da Feira de Artesanato do Círio

As pré-inscrições para a 12ª edição da Feira de Artesanato do Círio (FAC), que será realizada em Belém, estão abertas até segunda-feira (2). Podem participar artesãos paraenses formalizados ou com Carteira do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), e todo o processo é feito online, pelo portal do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae-PA), onde também pode ser acessado o regulamento, com as orientações para participação.

Esta é a primeira fase para a seleção dos participantes da feira - os próximos passos são a curadoria das peças, quando os trabalhos são selecionados, e a inscrição. Segundo o coordenador do evento, Igo Silva, as peças são avaliadas por uma comissão especializada, que utiliza sete critérios na seleção, que são inspiração no universo do Círio de Nazaré, inovação, originalidade, agregação de valor, acabamento, etiqueta e qualidade de embalagens.

Com horário de funcionamento das 10h às 22h, exceto no domingo do Círio, que ficará aberta das 15h às 22h, a edição 2024 da FAC será de 10 a 16 de outubro, no estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro, em Belém. A curadoria será realizada de 3 a 7 de setembro, com resultado no dia 10. Já a inscrição oficial ocorrerá de 11 a 13 do mês que vem.

Feira de Artesanato do Círio

O evento faz parte de um trabalho realizado pelo Sebrae desde 1989, voltado para o artesanato no período da festividade do Círio de Nazaré. A feira tem o objetivo de fomentar e promover o trabalho de artesãos paraenses, gerando oportunidades de venda durante e após o encontro. Em 2023, foram mais de R$ 1,4 milhão em geração de negócios aos artesãos de Belém e mais 11 municípios paraenses.

A FAC é resultado da fusão, há 12 anos, de duas iniciativas: a Feira do Miriti, específica do artesanato de Miriti, atividade tradicional do município de Abaetetuba; e a Feira do Círio, que reunia o artesanato de outras tipologias, produzido em vários municípios paraenses. Mais informações pela Central de Relacionamento do Sebrae: 0800 570 0800.