Sebrae e Airbnb abrem inscrições para capacitar proprietários de imóveis

O Sebrae e o Airbnb abriram inscrições para o curso "Noções básicas de como hospedar no Airbnb – Gestão de reservas" para preparar proprietários de imóveis que já são anfitriões na plataforma, além de pessoas interessadas em começar a receber hóspedes. As incrições podem ser feitas pelo portal Sebrae Pará.

A iniciativa busca qualificar empreendedores para contribuir com o turismo local antes, durante e após a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será em novembro de 2025 em Belém.

“Com a Oficina Airbnb, em parceria com o Sebrae, anfitriões e pessoas interessadas em colocar seus espaços no Airbnb podem aproveitar os cursos e conhecer os benefícios que a plataforma oferece, tanto para eles, quanto para a economia da região. A iniciativa busca preparar a população para oferecer acomodações e se beneficiar com a COP-30, bem como com o legado que o evento deixará na cidade”, destaca Aleksandra Ristovic, Gerente de Relações Institucionais e Governamentais do Airbnb no Brasil.

“O curso terá carga horária de 4h, sendo das 18h às 22h. No total, serão quatro cursos a cada mês, até o fim deste ano. Todos eles estão com inscrições abertas e são gratuitas, pela loja virtual do Sebrae. Também estão previstas turmas para 2025. Uma programação ampla, para oferecer mais oportunidades” afirma Anuska Prado Sá, analista do Sebrae/PA.

Confira abaixo a agenda completa de realização dos cursos:

Agosto

23.08 – Noções básicas de como hospedar no Airbnb – Gestão de reservas

29.08 – Excelência em qualidade de atendimento na hospedagem

30.08 – Precificação de hospedagem

Setembro

04.09 – Noções básicas de como hospedar no Airbnb – Preparação inicial

12.09 – Noções básicas de como hospedar no Airbnb – Gestão de reservas

18.09 – Excelência em qualidade de atendimento na hospedagem

25.09 – Precificação de hospedagem

Outubro

02.10 – Noções básicas de como hospedar no Airbnb – Preparação inicial

09.10 – Noções básicas de como hospedar no Airbnb – Gestão de reservas

17.10 – Excelência em qualidade de atendimento na hospedagem

23.10 – Precificação de hospedagem

Novembro

06.11 – Noções básicas de como hospedar no Airbnb – Preparação inicial

13.11 – Noções básicas de como hospedar no Airbnb – Gestão de reservas

20.11 – Excelência em qualidade de atendimento na hospedagem

27.11 – Precificação de hospedagem

Dezembro

02.12 – Noções básicas de como hospedar no Airbnb – Preparação inicial

04.12 – Noções básicas de como hospedar no Airbnb – Gestão de reservas

09.12 – Excelência em qualidade de atendimento na hospedagem

11.12 – Precificação de hospedagem

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)