Prazos para quitar dívidas tributárias em Belém encerra dia 31

Encerra no próximo dia 29 o prazo para os contribuintes quitarem dívidas com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao ano de 2022. Para quem quitar a dívida até esta data e ficar adimplente com a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) receberá, automaticamente, crédito de até 25% no IPTU de 2023 para imóveis residenciais e de até 30% para imóveis não residenciais.

Já o prazo para a adesão ao Programa de Regularização Incentivada (PRI) encerra no dia 31 de dezembro de 2022. Os contribuintes que aderirem ao programa terão a oportunidade de renegociar suas dívidas com o fisco municipal, de IPTU, ISS-PF, ISS-PJ, TLPL, ajuizados ou não, com formas facilitadas de pagamento.

Adesão

Para aderir ao PRI, basta acessar o site da Sefin, clicar no banner digital, localizado na página principal do site, selecionar o tributo que será objeto da negociação e informar o número da inscrição municipal. A adesão ao Programa de Recadastramento Imobiliário também é realizada pelo mesmo endereço eletrônico.

