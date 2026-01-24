Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Plano de saúde para pets cresce e divide opiniões sobre economia no dia a dia

Tutores relatam redução de custos com consultas e cirurgias, mas apontam limites na rede

Fabyo Cruz
fonte

A tutora Alice Amaral decidiu contratar um plano assim que adquiriu o filhote de chihuahua Lupito (Carmem Helena/O Liberal)

O aumento no número de animais de estimação nos lares brasileiros tem impulsionado também a busca por serviços voltados à saúde animal. Entre eles, os planos de saúde para pets vêm ganhando espaço, especialmente diante dos altos custos de consultas, exames, internações e cirurgias veterinárias. Mas, na prática, o serviço é mesmo vantajoso? A resposta varia conforme o perfil do tutor, do animal e da frequência de uso.

A fisioterapeuta Alice Amaral, de 28 anos, decidiu contratar um plano assim que adquiriu Lupito, um filhote de chihuahua atualmente com oito meses. A tutora diz que a delicadeza da raça e a necessidade de acompanhamento mais frequente pesaram na decisão. “O Lupito tem um plano desde quando eu adquiri ele. O que me levou a contratar foi o fato de ser uma raça mais sensível, precisar de check-up e também por causa das vacinas. Como o plano tem cobertura e sai num valor mais acessível, foi mais vantajoso”, relata.

image A tutora diz que contratou o plano pelo fato de Lupito ser uma raça mais sensível, precisar de acompanhamento de saúde e também por causa das vacinas (Carmem Helena/O Liberal)

Desde a contratação, Alice afirma ter percebido economia significativa, principalmente nas consultas e imunizações. “Uma consulta que no particular tem um valor alto, pelo plano eu pago praticamente a metade. Em relação às vacinas, a diferença é ainda maior. A primeira vacina importada eu paguei R$ 120. Pelo plano, saiu por R$ 35”, exemplifica. Até o momento, Lupito utilizou o serviço apenas para atendimentos de rotina, mas a fisioterapeuta destaca a segurança de contar com cobertura hospitalar em casos de emergência. “Para quem tem cachorro de raça, que precisa de acompanhamento, vale muito a pena”, avalia.

image Até o momento, Lupito utilizou o serviço apenas para atendimentos de rotina (Carmem Helena/O Liberal)

Já para a enfermeira Anna Beatriz Salomão, de 25 anos, tutora de dois gatos, a adesão ao plano foi consequência de uma experiência traumática. Antes de contratar o serviço, ela chegou a gastar mais de R$ 5 mil em apenas uma semana com consultas e internação de um dos animais. “O valor exorbitante das consultas e, principalmente, da internação foi o que me motivou. O plano está em vigor há dois anos e, sem ele, teria sido incabível manter o tratamento”, afirma.

No caso de Anna, o plano se mostrou essencial em procedimentos de maior complexidade. “Usei consultas, exames, cirurgia e internação, mas o que mais compensou financeiramente foi a cirurgia e a internação. O plano cobre metade ou até mais da metade dos procedimentos”, explica. Ela conta que, antes, evitava levar os pets ao veterinário por causa dos custos. “Eu tentava tratar em casa e só levava quando a situação estava grave. Isso mudou completamente. Agora, qualquer sinal de mal-estar, eu já marco consulta”, diz.

Limitações

Apesar da avaliação positiva, Anna ressalta que existem limites. Em 2025, um dos gatos precisou de diversas internações, o que acabou excedendo o número previsto no contrato. “A quantidade de internações é alta, mas, por conta do problema dele, acabou ultrapassando”, relata. Ainda assim, ela considera o plano um investimento necessário. “Nunca sabemos quando nossos pets vão adoecer. Quando acontece, a gente vê a real necessidade do plano”, afirma.

A jornalista Monique Leão Delgado, tutora de três cachorros e cinco gatos, tem uma percepção mais cautelosa. Ela contratou um plano co-participativo, no qual paga uma mensalidade e arca com valores reduzidos a cada procedimento. “Realmente, os procedimentos ficam bem mais em conta”, reconhece. No entanto, Monique relata problemas em atendimentos de urgência. “Em uma clínica, a veterinária parecia recém-formada, fez perguntas que não tinham relação com a situação e não me passou segurança. Em outra, senti que colocaram procedimentos desnecessários para tentar compensar o desconto do plano”, conta.

Além disso, a tutora teve gastos extras por conta do período de carência. “Alguns procedimentos eu paguei valor cheio. O que estava em carência, como consulta, foi com desconto”, explica. Mesmo assim, ela optou por manter o plano, focando nos serviços básicos. “Para vacinas e exames, compensa bastante, principalmente para quem tem muitos animais. Apesar das dificuldades, eu recomendaria”, avalia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

plano de saúde para pets

cães e gatos

bem-estar animal
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

RETRAÇÃO

Pará perde R$ 462,9 milhões de investimentos em energia solar no intervalo de um ano

Norte enfrentou uma redução de meio bilhão em investimentos em energia solar, com a capacidade instalada caindo de 917,6 MW para 871,1 MW em 2025, refletindo a desaceleração do setor na área.

24.01.26 18h00

BEM-ESTAR ANIMAL

Plano de saúde para pets cresce e divide opiniões sobre economia no dia a dia

Tutores relatam redução de custos com consultas e cirurgias, mas apontam limites na rede

24.01.26 15h00

Tecnológicos

Empreendedores do Pará se destacam no uso de ferramentas digitais

Levantamento coloca o estado e a região Norte entre os maiores adeptos dos recursos digitais em todo o país

24.01.26 8h20

Bons resultados

Pará soma 45,5 mil moradias contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida entre 2023 e 2025

Investimento federal no estado ultrapassa R$ 5 bilhões e integra a retomada nacional do programa, que já superou a meta de 2 milhões de unidades antes de 2026

24.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Pix: Novas regras passam a valer a partir de fevereiro; confira quais são

s mudanças integram uma estratégia do regulador para frear o crescimento de golpes e fraudes

20.01.26 10h15

QUALIDADE DE VIDA NO PARÁ

Pará tem 7 municípios com os piores índices de qualidade de vida do Brasil

Modelo de desenvolvimento pouco inclusivo, informalidade e êxodo de jovens explicam mau desempenho no IPS 2025.

17.01.26 18h00

ALUGUEL MAIS CARO

Belém é a segunda capital e a quarta cidade do Brasil com maior aumento no preço do aluguel em 2025

Cidade também registrou o metro quadrado mais caro entre as capitais monitoradas, segundo dados do Índice FipeZAP.

16.01.26 8h30

CNH mais barata

Detran Pará reduz quase pela metade valor das taxas da CNH; veja quanto fica!

Medida acompanha as regras do Programa CNH do Brasil

21.01.26 18h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda