PIX por aproximação remove limite diário de R$ 500; veja passo a passo de como fazer após a mudança
A expectativa é que a medida amplie a flexibilidade para os usuários e incentive ainda mais o uso da modalidade em estabelecimentos comerciais.
O Banco Central (BC) decidiu acabar com o limite diário de R$ 500 para pagamentos realizados por meio do Pix por aproximação. Com a mudança, os próprios clientes poderão definir o valor máximo permitido para esse tipo de transação, de acordo com suas necessidades e preferências de segurança.
A alteração foi oficializada por meio da Instrução Normativa BCB nº 746, publicada na última terça-feira (16), e passa a valer a partir de 1º de outubro de 2026. A nova regra se aplica a operações realizadas tanto nos aplicativos das instituições financeiras quanto em carteiras digitais habilitadas para a funcionalidade.
Como funciona o Pix por aproximação?
Lançado em 2025, o Pix por aproximação funciona de maneira semelhante aos pagamentos com cartões de crédito e débito por tecnologia NFC. A modalidade permite que consumidores realizem compras apenas aproximando o celular ou relógio inteligente da maquininha, sem a necessidade de escanear QR Codes ou digitar informações manualmente.
O sistema utiliza a tecnologia de comunicação por proximidade para concluir pagamentos de forma rápida e prática. Após a configuração inicial, basta selecionar a opção de pagamento via Pix, aproximar o dispositivo da maquininha, conferir os dados da transação e confirmar a operação.
A expectativa é que a medida amplie a flexibilidade para os usuários e incentive ainda mais o uso da modalidade em estabelecimentos comerciais.
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Como ativar o Pix por aproximação
Para utilizar o recurso por meio de uma carteira digital, o cliente precisa vincular sua conta bancária ao aplicativo escolhido, em um processo semelhante ao cadastro de cartões.
Confira o passo a passo:
- Acesse a carteira digital compatível com o Pix por aproximação;
- Selecione a opção para adicionar uma conta bancária;
- Escolha a instituição financeira onde possui conta;
- Autorize a vinculação diretamente no aplicativo do banco;
- Após a confirmação, a conta ficará habilitada para pagamentos por aproximação.
Esse procedimento é realizado apenas uma vez. Depois disso, o usuário poderá efetuar pagamentos aproximando o dispositivo da maquininha sempre que a funcionalidade estiver disponível no estabelecimento.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)
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