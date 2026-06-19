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Economia

PIX por aproximação remove limite diário de R$ 500; veja passo a passo de como fazer após a mudança

A expectativa é que a medida amplie a flexibilidade para os usuários e incentive ainda mais o uso da modalidade em estabelecimentos comerciais.

Gabrielle Borges
fonte

Imagem ilustrativa (Divulgação)

O Banco Central (BC) decidiu acabar com o limite diário de R$ 500 para pagamentos realizados por meio do Pix por aproximação. Com a mudança, os próprios clientes poderão definir o valor máximo permitido para esse tipo de transação, de acordo com suas necessidades e preferências de segurança.

A alteração foi oficializada por meio da Instrução Normativa BCB nº 746, publicada na última terça-feira (16), e passa a valer a partir de 1º de outubro de 2026. A nova regra se aplica a operações realizadas tanto nos aplicativos das instituições financeiras quanto em carteiras digitais habilitadas para a funcionalidade.

Como funciona o Pix por aproximação?

Lançado em 2025, o Pix por aproximação funciona de maneira semelhante aos pagamentos com cartões de crédito e débito por tecnologia NFC. A modalidade permite que consumidores realizem compras apenas aproximando o celular ou relógio inteligente da maquininha, sem a necessidade de escanear QR Codes ou digitar informações manualmente.

O sistema utiliza a tecnologia de comunicação por proximidade para concluir pagamentos de forma rápida e prática. Após a configuração inicial, basta selecionar a opção de pagamento via Pix, aproximar o dispositivo da maquininha, conferir os dados da transação e confirmar a operação.

A expectativa é que a medida amplie a flexibilidade para os usuários e incentive ainda mais o uso da modalidade em estabelecimentos comerciais.

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Como ativar o Pix por aproximação

Para utilizar o recurso por meio de uma carteira digital, o cliente precisa vincular sua conta bancária ao aplicativo escolhido, em um processo semelhante ao cadastro de cartões.

Confira o passo a passo:

  • Acesse a carteira digital compatível com o Pix por aproximação;
  • Selecione a opção para adicionar uma conta bancária;
  • Escolha a instituição financeira onde possui conta;
  • Autorize a vinculação diretamente no aplicativo do banco;
  • Após a confirmação, a conta ficará habilitada para pagamentos por aproximação.

Esse procedimento é realizado apenas uma vez. Depois disso, o usuário poderá efetuar pagamentos aproximando o dispositivo da maquininha sempre que a funcionalidade estiver disponível no estabelecimento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

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