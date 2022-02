PGE publica portaria de abertura do processo seletivo anual de estagiários; veja em quais áreas

Na última segunda-feira (07), a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) publicou a portaria nº 062/2022-PGE.G de abertura do novo processo seletivo de estagiários de nível superior da instituição, incluindo a nomeação dos integrantes da Comissão Organizadora e da Banca Examinadora do certame. As inscrições estão previstas para começar ainda neste mês de fevereiro, logo após a divulgação do edital no Diário Oficial do Estado (DOE).

Sobre o Processo Seletivo

O processo seletivo ofertará vagas paras estudantes dos cursos das áreas de:

Direito

Ciência da Computação

Engenharia da Computação

Sistemas de Informação

Tecnologia em Processamento de Dados

Tecnologia em Redes de Computadores

Administração de Empresas

Gestão de Pessoas

Gestão Pública

Gestão de Recursos Humanos

Ciências Contábeis

Biblioteconomia.

Este será o 12º Processo Seletivo Público para a formação do quadro de reserva de estagiários realizado pela PGE. O processo ocorre anualmente, com o objetivo de abrir as portas para estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino superior credenciada.

"A PGE adotou, desde 2019, quando a nova gestão assumiu, a política de fazer concurso para dar acesso a estes novos estagiários e, além de trazer jovens qualificados, comprometidos com o ensino, que vão somar com o trabalho da Procuradoria, também funciona como uma premiação de mérito, ajudando na qualidade do serviço que ofertamos aqui na instituição", explicou o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer.