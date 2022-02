Natura seleciona estudantes para programa de estágio

O grupo Natura está com inscrições abertas para o primeiro Programa de Estágio Natura &Co. O processo seletivo contará com 80 vagas em diferentes áreas. Para participar, os interessados devem se inscrever até o dia 18 fevereiro pela plataforma 99 jobs. A previsão é que o estágio inicie no dia 18 de abril deste ano.

A oportunidade é destinada para estudantes universitários que tenham disponibilidade para estagiar nas fábricas e escritórios de segunda à sexta-feira, por um período de seis horas. Não há exigência quanto a idade, atributos técnicos ou necessidade de cursos, idiomas e faculdades pré-determinadas.

O programa busca por talentos que possam ocupar posições efetivas dentro da organização no futuro, a iniciativa oferece posições na Natura, na Avon e na The Body Shop, e tem o intuito de contratar, no mínimo, 50% de pessoas que se autodeclaram negras.



SERVIÇO

Primeiro Programa de Estágio Natura &Co 2022

Vagas: 80

Inscrições: até 18 de fevereiro de 2022, pela plataforma 99 jobs

Curso superior: Bacharel, Licenciatura ou Tecnólogo

Ano de formação: julho/2023 a julho/2024

Disponibilidade: para estagiar nas fábricas e escritórios durante 6 horas diárias de segunda à sexta-feira.

Áreas: Administração, Comércio Exterior, Comunicação, Contábeis, Design, Direito, Economia, Farmácia, Finanças, Gestão Ambiental, Logística, Marketing, Engenharia, TI, Relações Internacionais, Química, Vendas, entre outras.