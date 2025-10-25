Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Petrobras pede correção no valor de compensação para iniciar atividades na Margem Equatorial

O pagamento da compensação é item obrigatório para o início das atividades na região

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

A fixação do valor a ser desembolsado pelo empreendedor e a definição das unidades de conservação beneficiárias compete ao órgão licenciador (Cezar Fernandes / Ag. Brasil)

Um erro de cálculo no valor da compensação ambiental está atrasando a perfuração de um poço de pesquisa na Margem Equatorial do Brasil, segundo a Petrobras. A estatal alega que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) errou ao pedir R$ 39 milhões no documento de licença ambiental, quando o correto seria R$ 3,9 milhões, de acordo com a legislação em vigor.

O impasse está impedindo o início das operações na costa do estado do Amapá, já que o pagamento da compensação é item obrigatório para o início das atividades na região. O Ibama concedeu licença à Petrobras no dia 20 de outubro para a empresa perfurar um poço exploratório no bloco FZA-M-059, localizado a 175 km da costa do Amapá e a 500 km da Foz do Amazonas. Agora, a estatal está solicitando também uma retificação para que seja concedida a liberação de outros três poços, segundo informou o site Poder 360.

VEJA MAIS

image Liberação para explorar petróleo não muda negociações na COP 30, diz presidente designado
O processo de licenciamento ambiental sobre o Bloco FZA-M-59 foi iniciado em 2014 e houve um longo trâmite para a liberação esta semana

image Senadores e deputados aprovam licença concedida pelo Ibama; veja a reação de cada parlamentar
Perfuração no bloco FZA-M-059, em águas profundas do Amapá, deve começar imediatamente, segundo a Petrobras

O cálculo para a compensação é baseado em um percentual de investimento que nesse caso ficou em 0,5%, tendo como valor de referência R$ 793,2 milhões informado pela Petrobras o que resultaria em R$ 3,96 milhões a ser pago pela estatal. 

A compensação ambiental é um instrumento integrado ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído em 2000. A fixação do valor a ser desembolsado pelo empreendedor e a definição das unidades de conservação beneficiárias compete ao órgão licenciador, nesse caso o Ibama, a partir de critérios técnicos. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  executa os recursos destinados às unidades de conservação instituídas pela União, observando estritamente a destinação dada pelos órgãos licenciadores.

O imbróglio em torno dos valores que devem ser pagos pela Petrobras para o início das atividades na Margem Equatorial se somam ao longo processo para obtenção da autorização que durou quase cinco anos, envolvendo análises técnicas e negociações com órgãos ambientais. 

A margem Equatorial fica localizada próxima entre os estados do Amapá e Rio Grande do Norte, passando pelo Pará, sendo a mais nova fronteira exploratória brasileira em águas profundas e ultraprofundas. Nesta fase, a pesquisa é exploratória, buscando obter mais informações geológicas e avaliar se há petróleo e gás na área em escala econômica. Não há produção de petróleo nessa etapa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

margem equatorial

Petrobras pede correção no valor de compensação para iniciar atividades na Margem Equatorial

O pagamento da compensação é item obrigatório para o início das atividades na região

25.10.25 7h00

Economia

Em Belém, empresa de limpeza pública abre vagas de emprego com salário compatível com o mercado

Profissionais contratados também vão ter vale-alimentação, plano de saúde e vale-transporte

24.10.25 19h20

Economia

Pix deve liderar pagamentos na Black Friday 2025, aponta pesquisa

Mais de 65% dos consumidores preferem o Pix, e 90% dos lojistas notaram aumento no uso da ferramenta

24.10.25 12h00

SEM REDUÇÃO NOS POSTOS

Queda do preço da gasolina não chega aos consumidores em Belém e Pará tem 6º maior preço do país

Apesar da queda de 4,9% no preço médio da gasolina, estado segue com uma das gasolinas mais caras do Brasil e paraenses não percebem o impacto direto no bolso.

24.10.25 7h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

mudança

Governo do Pará antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor

Decreto assinado pelo governador Helder Barbalho foi publicado em edição extra do Diário Oficial

22.10.25 11h56

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Nova isenção do imposto de renda colocará R$ 1 bilhão na economia do Pará

Cerca de 482 mil trabalhadores paraenses vão deixar de pagar imposto com a nova isenção de renda mensal proposta pelo governo federal.

19.10.25 8h30

Feirão de Empregos

Prefeitura de Belém realiza Feirão de Empregos com mais de 100 vagas

28 empresas oferecem vagas para primeiro emprego, estágio, Jovem Aprendiz, PcDs e realocação profissional

21.10.25 11h00

Cadê o dinheiro?

PF apura esquema milionário de corrupção na Sesan na gestão de Edmilson Rodrigues

Operação 'Óbolo de Caronte' apura fraudes em licitações e desvio de mais de R$ 150 milhões em obras de saneamento

24.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda