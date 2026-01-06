Capa Jornal Amazônia
Petrobras informa sobre problemas em linhas da sonda no campo de Morpho, na Margem Equatorial

A Petrobras afirmou que adotou todas as medidas de controle e notificou os órgãos competentes.

Estadão Conteúdo
fonte

Mapa da Margem Equatorial. (Foto: Divulgação | Petrobras)

A Petrobras informou nesta terça-feira, 6, que no domingo, 4, foi identificada perda de fluido de perfuração em duas linhas auxiliares que conectam a sonda de perfuração ODN II, que explora o poço Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Estado do Amapá.

"A perda do fluido de perfuração foi imediatamente contida e isolada. As linhas serão trazidas à superfície para avaliação e reparo", informou a companhia.

Segundo a estatal, que obteve a licença de perfuração em outubro do ano passado, não há problemas com a sonda ou com o poço, que permanecem em total condição de segurança. "A ocorrência também não oferece riscos à segurança da operação de perfuração", explicou.

Segundo a companhia, o fluido utilizado atende aos limites de toxicidade permitidos e é biodegradável, portanto não há dano ao meio ambiente ou às pessoas.

