Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Lula defende exploração de petróleo na Margem Equatorial: 'Não quero ser líder ambiental'

O presidente disse que seria "incoerente" e irresponsável afirmar que "não vamos mais usar petróleo"

Estadão Conteúdo
fonte

Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu a exploração de petróleo na Margem Equatorial e negou que queira ser um "líder ambiental". "Não quero ser líder ambiental, nunca reivindiquei isso", declarou em entrevista a agências internacionais em Belém (PA), onde será sediada a COP30 neste mês.

"Temos autorização para fazer teste, se encontrar petróleo vai ter que ter nova licença", afirmou Lula, em relação à permissão do Ibama para pesquisa de petróleo na Bacia do Foz do Amazonas. "Quero fazer o que os especialistas do meu governo e minha consciência dizem o que tenho que fazer", defendeu.

E acrescentou: "Se eu fosse um líder falso e mentiroso, eu esperaria passar a COP para anunciar. Mas se eu fizesse isso eu estaria sendo pequeno diante da importância do que significa você fazer o teste na Margem Equatorial. Se tiver que explorar, vamos fazer da forma mais cuidadosa que alguém pode fazer."

O presidente disse que seria "incoerente" e irresponsável afirmar que "não vamos mais usar petróleo". "Tem gente que acha que não devemos explorar petróleo em lugar nenhum, isso sim é incoerente, sem apresentar alternativa", destacou.

"Todo mundo sabe que um dia o petróleo vai acabar. Ninguém no mundo consegue sobreviver sem isso combustível fóssil. Poderemos ser o primeiro de que qualquer país do mundo a abrir mão disso. Mas como chefe de Estado, temos que ter responsabilidade", enfatizou Lula.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PETROBRAS

MARGEM EQUATORIAL

Lula
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

economia

Lula defende exploração de petróleo na Margem Equatorial: 'Não quero ser líder ambiental'

O presidente disse que seria "incoerente" e irresponsável afirmar que "não vamos mais usar petróleo"

04.11.25 15h58

economia

Lula diz que ligará para Trump se negociações sobre tarifas emperrarem

O governo dos EUA aumentou as tarifas sobre muitos produtos brasileiros em mais de 50%, mas Lula e Trump conversaram sobre a possibilidade de chegar a um acordo em outubro

04.11.25 15h00

MERCADO

Rede atacadista de Belém entrega 1º lote de carne bovina com rastreabilidade individual do país

Iniciativa do Programa Pecuária Sustentável do Pará marca avanço no combate ao desmatamento e na promoção de uma pecuária de baixo impacto ambiental

04.11.25 7h36

gatonet

Serviços de streaming piratas são suspensos no Brasil após operação na Argentina

Ao todo, foram desmantelados mais de 30 serviços ilegais, que alimentavam a maioria dos decodificadores de televisão do mercado, com alcance global em países como Argentina, Brasil, México e África do Sul

03.11.25 18h05

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

mobilidade

Estudo do BNDES e Ministério das Cidades prevê R$ 1,4 bilhão para ampliar sistema de BRT em Belém

Estudo nacional define três novos projetos de transporte coletivo de média e alta capacidade na capital paraense

29.10.25 13h32

INVESTIMENTOS NO PARÁ

Pará é o terceiro estado que mais investiu no Brasil entre janeiro e agosto de 2025

Investimentos no Pará impulsionam áreas de transporte, saneamento, educação e saúde, destacando-se como um dos principais estados do Brasil neste ano.

29.10.25 18h33

carros

Pará amplia incentivos para veículos elétricos e motocicletas de baixa cilindrada

A nova legislação também estende benefícios a motocicletas e motonetas de até 200 cilindradas

29.10.25 14h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda