Arquitetas Nyara Coutinho e Dani Cunha vencem Prêmio Paulo Chaves como Arquiteto do Ano

A Loft Arquitetura, comandada pelas arquitetas Nyara Coutinho e Dani Cunha, foi a grande vencedora do Prêmio Paulo Chaves de Arquitetura e Design, promovido pela Marmobraz em parceria com a Universidade da Amazônia (Unama). A dupla conquistou o título de “Arquiteto do Ano” em cerimônia realizada na última terça-feira (16).

A premiação, que contemplou profissionais em dez categorias, reconheceu a trajetória de Nyara e Dani, ambas formadas há cerca de 15 anos pela Unama. As arquitetas iniciaram a carreira no escritório M2P, sob a orientação do arquiteto Aurélio Meira, antes de fundarem o próprio escritório.

Para Dani Cunha, receber o troféu Paulo Chaves tem um significado especial por carregar credibilidade, história e respeito no meio profissional. “Representa a validação de uma trajetória construída com dedicação, ética e compromisso com a qualidade arquitetônica. Além disso, reforça a responsabilidade de continuar contribuindo positivamente para a arquitetura e para a sociedade”, afirma.

Segundo a arquiteta, o fato de a premiação ser concedida por reconhecimento e título torna o prêmio ainda mais valioso. “Ser reconhecida profissionalmente por um prêmio desse porte fortalece a carreira, amplia a visibilidade e confirma a relevância do trabalho desenvolvido ao longo dos anos”, acrescenta.

Nyara Coutinho também destaca o valor simbólico da premiação, que leva o nome de um dos principais arquitetos do Pará. “Ser premiada no Prêmio Paulo Chaves tem um significado muito importante para nós. Além de ter conhecido e convivido com Paulo Chaves, e de ter um carinho e admiração por esse profissional incrível, esse prêmio representa o reconhecimento de uma trajetória construída com muita escuta, sensibilidade e responsabilidade”, ressalta.

A arquiteta reforça que a atuação do escritório sempre esteve baseada em uma visão que ultrapassa a estética. “Sempre acreditei na arquitetura como algo que transforma a forma como as pessoas vivem e se relacionam com os espaços. Receber esse prêmio confirma que fazer arquitetura com propósito, cuidado e verdade faz sentido”, observa.

Sobre os impactos da conquista, Nyara avalia que o reconhecimento amplia a difusão do trabalho desenvolvido pela Loft Arquitetura. “A premiação fortalece a confiança de quem nos acompanha e dos clientes que confiam no nosso trabalho, além de nos conectar com pessoas que valorizam uma arquitetura feita com atenção aos detalhes, identidade e experiência”, explica.

Com mais de uma década de atuação na área, Nyara destaca que o prêmio simboliza maturidade e evolução profissional. “Nossa história começou muito cedo, acompanhando obras, passando por grandes escritórios e, depois, construindo o nosso próprio caminho. Receber esse reconhecimento hoje é olhar para trás com gratidão e perceber que cada etapa teve sentido”, conclui.

Já para Dani Cunha, os 16 anos de atuação na arquitetura foram marcados por aprendizado constante, desafios e crescimento. “Esse reconhecimento mostra que o esforço, o estudo e a dedicação foram notados e valorizados. É também um estímulo para seguir inovando e aprimorando cada vez mais o trabalho”, finaliza.