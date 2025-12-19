Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Arquitetas Nyara Coutinho e Dani Cunha vencem Prêmio Paulo Chaves como Arquiteto do Ano

O Prêmio Paulo Chaves de Arquitetura e Design é promovido pela Marmobraz em parceria com a Universidade da Amazônia (Unama)

Gabriel Pires e Gabi Gutierrez
fonte

Dani (esquerda) e Nyara (direita) foram os destaques da noite na premiação de 2025 (Foto | Acervo Pessoal)

A Loft Arquitetura, comandada pelas arquitetas Nyara Coutinho e Dani Cunha, foi a grande vencedora do Prêmio Paulo Chaves de Arquitetura e Design, promovido pela Marmobraz em parceria com a Universidade da Amazônia (Unama). A dupla conquistou o título de “Arquiteto do Ano” em cerimônia realizada na última terça-feira (16).

A premiação, que contemplou profissionais em dez categorias, reconheceu a trajetória de Nyara e Dani, ambas formadas há cerca de 15 anos pela Unama. As arquitetas iniciaram a carreira no escritório M2P, sob a orientação do arquiteto Aurélio Meira, antes de fundarem o próprio escritório.

Para Dani Cunha, receber o troféu Paulo Chaves tem um significado especial por carregar credibilidade, história e respeito no meio profissional. “Representa a validação de uma trajetória construída com dedicação, ética e compromisso com a qualidade arquitetônica. Além disso, reforça a responsabilidade de continuar contribuindo positivamente para a arquitetura e para a sociedade”, afirma.

Segundo a arquiteta, o fato de a premiação ser concedida por reconhecimento e título torna o prêmio ainda mais valioso. “Ser reconhecida profissionalmente por um prêmio desse porte fortalece a carreira, amplia a visibilidade e confirma a relevância do trabalho desenvolvido ao longo dos anos”, acrescenta.

Nyara Coutinho também destaca o valor simbólico da premiação, que leva o nome de um dos principais arquitetos do Pará. “Ser premiada no Prêmio Paulo Chaves tem um significado muito importante para nós. Além de ter conhecido e convivido com Paulo Chaves, e de ter um carinho e admiração por esse profissional incrível, esse prêmio representa o reconhecimento de uma trajetória construída com muita escuta, sensibilidade e responsabilidade”, ressalta.

A arquiteta reforça que a atuação do escritório sempre esteve baseada em uma visão que ultrapassa a estética. “Sempre acreditei na arquitetura como algo que transforma a forma como as pessoas vivem e se relacionam com os espaços. Receber esse prêmio confirma que fazer arquitetura com propósito, cuidado e verdade faz sentido”, observa.

Sobre os impactos da conquista, Nyara avalia que o reconhecimento amplia a difusão do trabalho desenvolvido pela Loft Arquitetura. “A premiação fortalece a confiança de quem nos acompanha e dos clientes que confiam no nosso trabalho, além de nos conectar com pessoas que valorizam uma arquitetura feita com atenção aos detalhes, identidade e experiência”, explica.

Com mais de uma década de atuação na área, Nyara destaca que o prêmio simboliza maturidade e evolução profissional. “Nossa história começou muito cedo, acompanhando obras, passando por grandes escritórios e, depois, construindo o nosso próprio caminho. Receber esse reconhecimento hoje é olhar para trás com gratidão e perceber que cada etapa teve sentido”, conclui.

Já para Dani Cunha, os 16 anos de atuação na arquitetura foram marcados por aprendizado constante, desafios e crescimento. “Esse reconhecimento mostra que o esforço, o estudo e a dedicação foram notados e valorizados. É também um estímulo para seguir inovando e aprimorando cada vez mais o trabalho”, finaliza.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ARQUITETO DO ANO BELÉM

Arquitetos em belém

Prêmio Paulo Chaves de Arquitetura e Design

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

MINERAÇÃO

Simineral aprova novo estatuto e Anderson Baranov assume Conselho

Emerson Rocha lidera presidência executiva em atualização que permite adesão de empresas da cadeia produtiva, e não apenas mineradoras

19.12.25 18h59

Projetos de Lei

Congresso aprova 19 PLNs em globo, incluindo alterações na LDO e remanejamentos orçamentários

Os textos foram votados de forma simbólica - sem registro individual - e seguem agora para sanção

19.12.25 16h40

ECONOMIA

12 milhões de consumidores devem deixar compras de Natal para a última hora, aponta CNDL/SPC Brasil

Desses, 19% assumem falta de organização financeira para comprar os presentes

19.12.25 16h03

RECONHECIMENTO

Arquitetas Nyara Coutinho e Dani Cunha vencem Prêmio Paulo Chaves como Arquiteto do Ano

O Prêmio Paulo Chaves de Arquitetura e Design é promovido pela Marmobraz em parceria com a Universidade da Amazônia (Unama)

19.12.25 15h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

imposto

Decreto regulamenta desconto no IPVA para 2026 no Pará

Documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial

16.12.25 11h34

FIQUE DE OLHO!

Abono salarial PIS/Pasep terá calendário de pagamento fixo em 2026

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o Pasep, pelo Banco do Brasil.

16.12.25 18h33

IMPOSTO

Mudança no IPTU: Prefeitura de Belém diz quando o reajuste proposto passa a valer

Gestão municipal garante que IPTU de 2026 não será afetado; boletos seguirão legislação atual com critérios técnicos e transparência

17.12.25 17h36

BENEFÍCIO TRABALHISTA

Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até a próxima sexta-feira

Salário extra injetará R$ 369,4 bilhões na economia, segundo o Dieese

14.12.25 14h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda