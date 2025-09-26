Capa Jornal Amazônia
Petrobras deve saber em outubro se pode explorar petróleo na Foz do Amazonas, diz portal

Ibama deve responder às adequações feitas pela estatal em seus planos de exploração

O Liberal
fonte

Petrobras quer estudar se há petróleo na Margem Equatorial, na região Norte do país, e tenta conseguir a licença ambiental junto ao Ibama (Divulgação / Petrobras)

A Petrobras deve saber em outubro se poderá explorar petróleo na bacia da Foz do Amazonas, localizada nos Estados do Amapá e do Pará. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) deve responder às adequações feitas pela estatal em seus planos de exploração, segundo apuração da CNN.

Na última quarta-feira (24), o órgão ambiental aprovou a última etapa do licenciamento, mas solicitou ajustes nos documentos apresentados e no estudo ambiental. A Petrobras se comprometeu a entregar as alterações até sexta-feira (26). Fontes do Ibama indicam que a resposta sairá no próximo mês.

Segundo o Instituto, as adequações solicitadas ainda devem ser testadas em uma simulação durante a perfuração, pouco antes de atingir a área de reservatório. Para técnicos ouvidos pela CNN, no entanto, esse teste não é condição obrigatória para a concessão da licença.

Ajustes

A necessidade de ajustes surgiu após a Avaliação Pré-Operacional (APO), realizada no mês passado. O processo funciona como um simulado para verificar se os planos de emergência e proteção à fauna da Petrobras seriam viáveis em caso de acidente.

Na avaliação, o Ibama apontou falhas que precisarão ser corrigidas, entre elas o plano de comunicação de impacto transfronteiriço, que prevê o aviso a países vizinhos em caso de vazamento de óleo, e que não foi corretamente executado. Em relação ao Plano de Proteção e Atendimento à Fauna (PPAF), a Petrobras teria mobilizou mais recursos do que estava previsto no documento, o que distorceu o teste.

Para cumprir prazos de resgate de animais, o Ibama apontou também que a estatal deixou áreas de perfuração sem cobertura de embarcações de salvamento. A avaliação aponta, ainda, que a equipe de líderes de sobrevoos, formada por profissionais de Oiapoque, precisa passar por treinamento mais intenso junto a equipes experientes.

Avaliação foi aprovada pelo órgão ambiental

Apesar das ressalvas, os técnicos recomendaram a aprovação da APO, e a chefia do Ibama acatou o parecer. “Levando em consideração as observações registradas pela equipe de avaliadores, a robustez da estrutura apresentada, bem como o caráter inédito da atividade executada — marcada por desafios logísticos relevantes — considera-se a Avaliação Pré-Operacional do Bloco FZA-59 aprovada”, diz o documento. 

O parecer final destaca que a nova versão do PPAF deverá ser analisada e, posteriormente, objeto de uma nova simulação durante a perfuração, focada no monitoramento, resgate e transporte da fauna, sob acompanhamento do Ibama.

Exploração na Margem Equatorial

No Brasil, a região da Margem Equatorial abrange cinco bacias em alto-mar, entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. Além da Foz do Amazonas, localizada nos Estados do Amapá e do Pará, tem ainda a Bacia Pará-Maranhão, localizada nos dois estado; a Barreirinhas, localizada no Maranhão; a Ceará, localizada no Piauí e Ceará; e Potiguar, localizada no Rio Grande do Norte.

Apesar do nome, o primeiro poço que a Petrobras pretende perfurar na Bacia da Foz do Amazonas fica a mais de 160 km do ponto mais próximo da costa do Amapá e a mais de 500 km da foz do Rio Amazonas, segundo a Petrobras. Além dessa distância na superfície, a perfuração está prevista para ocorrer a cerca de 2.880m de profundidade de lâmina d'água. 

A Margem Equatorial concentra expectativas de descobertas que podem alcançar até 10 bilhões de barris de petróleo. Estudos da CNI (Confederação Nacional da Indústria) projetam que a produção poderá acrescentar até R$ 200 bilhões ao PIB brasileiro em 10 anos.

