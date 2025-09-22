Capa Jornal Amazônia
Brasil tem 25 concursos abertos de educação com salários de até R$ 10 mil; confira as vagas

Vagas estão distribuídas em todas as regiões do país e contemplam desde professores e técnicos até especialistas em educação, com salários que podem ultrapassar R$ 10 mil.

Jéssica Nascimento
fonte

Entre os cargos disponíveis estão posições para professores de educação básica, técnicos administrativos, pedagogos e especialistas em educação. (Foto: Freepick)

O Brasil está com 25 concursos públicos abertos para a área de educação, oferecendo diversas oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e formação. Os salários variam entre R$ 1.674 e R$ 10.924, dependendo do cargo e da localidade. As vagas estão espalhadas por todo o país, com destaque para estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Maranhão. Entre os cargos disponíveis estão posições para professores de educação básica, técnicos administrativos, pedagogos e especialistas em educação

Os maiores salários

O concurso da Prefeitura de Cajamar, em São Paulo, oferece a maior remuneração: até R$ 10.924,23 para cargos diversos de nível fundamental, médio e superior, com vagas em regime de cadastro reserva. 

Em seguida, o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) oferece salários de até R$ 8.692,32 para técnicos administrativos em educação com 102 vagas oferecidas

Além disso, a Secretaria de Educação de Beberibe, no Ceará, oferece salários de até R$ 5.534,83 para professores de educação básica, destacando-se como uma das opções mais atraentes para profissionais da área educacional.

Vagas em diferentes instituições

O concurso da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) oferece 12 vagas para cargos diversos, com salários de R$ 4.967,04 e exigência de formação superior. 

Já a Secretaria Municipal de Educação de Canoas (RS) abre 436 vagas para uma variedade de cargos, como especialista de educação básica e técnico de educação básica, com salários que variam entre R$ 3.073,01 e R$ 6.146,01

Além disso, o concurso da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) disponibiliza 18 vagas para o cargo de técnico educacional, com remunerações que podem chegar a R$ 4.967,04.

Oportunidades em diversos estados 

As vagas nos concursos estão distribuídas por todo o Brasil, abrangendo tanto grandes centros urbanos quanto cidades menores, o que oferece uma ampla gama de opções para candidatos de diversas regiões. 

Em São Paulo, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação de Osasco oferece 146 vagas, com salários que variam de R$ 1.677,87 a R$ 3.999,49

No Rio Grande do Sul, cidades como Canoas, Chapecó e Xangri-Lá têm vagas para técnicos e professores, com remunerações que podem chegar a R$ 6.652,21

Já em Minas Gerais, concursos em cidades como Montenegro e Guarujá oferecem salários competitivos e diversas oportunidades de emprego.

Concursos com inscrições até esta segunda (22)

Candidatos interessados em ingressar na área da educação devem ficar atentos: alguns concursos públicos têm inscrições abertas somente até esta segunda-feira, 22 de setembro. 

É o caso da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em Pernambuco, que oferece 2 vagas para técnico administrativo em educação, com salários de até R$ 4.967,04

Outro destaque é o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF), que está com vagas em cadastro reserva para professores com remuneração de R$ 6.427,71 e taxas entre R$ 20 e R$ 58

Já em Xangri-Lá (RS), o concurso da Secretaria Municipal de Educação oferece 45 vagas mais cadastro reserva, com salários de R$ 3.915 e taxa de inscrição de R$ 200

Por fim, a Secretaria de Educação de Guarujá (SP) também fecha inscrições neste dia, com 142 vagas mais 509 em cadastro reserva para professores, com salários entre R$ 35,05 e R$ 38,37 por hora/aula.

Principais concursos abertos de educação no Brasil

1. Secretaria Municipal de Educação de Canoas (RS)

  • Cargos: Especialista de educação básica, professor (várias áreas), técnico de educação básica
  • Formação: Superior
  • Vagas: 436
  • Salário: De R$ 3.073,01 a R$ 6.146,01
  • Inscrição até: 8 de outubro
  • Banca: Objetiva Concursos

2. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

  • Cargos: Técnico-administrativo em educação
  • Formação: Médio, técnico e superior
  • Vagas: 102
  • Salário: De R$ 3.029,89 a R$ 8.692,32
  • Inscrição até: 2 de outubro
  • Banca: Fundatec

3. Secretaria Municipal de Educação de Osasco (SP)

  • Cargos: Diversos
  • Formação: Todos os níveis
  • Vagas: 146
  • Salário: De R$ 1.677,87 a R$ 3.999,49
  • Inscrição até: 16 de outubro
  • Banca: Fundação Vunesp

4. Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

  • Cargos: Técnico-administrativo em educação
  • Formação: Médio e superior
  • Vagas: 178
  • Salário: Até R$ 2.639,23 + benefícios
  • Inscrição até: 29 de setembro
  • Banca: Instituto AOCP

5. Prefeitura de Chapecó (SC) – Professor

  • Cargos: Professor
  • Formação: Médio
  • Vagas: 162
  • Salário: De R$ 1.663,05 a R$ 6.652,20
  • Inscrição até: 6 de outubro
  • Banca: Fepese

6. Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF)

  • Cargos: Professor
  • Formação: Superior
  • Vagas: Cadastro reserva
  • Salário: R$ 6.427,71
  • Inscrição até: 22 de setembro
  • Banca: Instituto Quadrix

7. Secretaria Municipal de Educação de Guarujá (SP)

  • Cargos: Professor
  • Formação: Superior
  • Vagas: 142 + 509 CR
  • Salário: De R$ 35,05 a R$ 38,37 por hora/aula
  • Inscrição até: 22 de setembro
  • Banca: Ibam

8. Universidade Federal de São José del-Rei (UFSJ - MG)

  • Cargos: Técnico-administrativo em educação
  • Formação: Superior
  • Vagas: 10
  • Salário: Até R$ 4.967,04
  • Inscrição até: 8 de outubro
  • Banca: Gestão Concursos

9. Secretaria Municipal de Educação de Birigui (SP)

  • Cargos: Diversos
  • Formação: Superior
  • Vagas: 33 + CR
  • Salário: Até R$ 9.277,02 + benefícios
  • Inscrição até: 9 de outubro
  • Banca: Instituto Access

10. Universidade Federal do ABC (UFABC - SP)

  • Cargos: Técnico-administrativo em educação
  • Formação: Médio e superior
  • Vagas: 45
  • Salário: De R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04
  • Inscrição até: 15 de outubro
  • Banca: Instituto AOCP

 

