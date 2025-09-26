Dieese-PA aponta aumento nos custos de transporte e hospedagem no Círio deste ano

Faltando pouco mais de duas semanas para o Círio de Nazaré 2025, Belém já vive a expectativa da chegada de milhares de turistas nacionais e internacionais para a festividade que une devoção, cultura e tradição. Porém, levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA) aponta que, neste ano, os visitantes da capital paraense pagarão bem mais caro por serviços de hospedagem ou transporte, com reajustes que podem chegar a 50% em comparação ao mesmo período do ano passado, enquanto a inflação acumulada dos últimos 12 meses gira em torno de 5%.

Anualmente, o Círio movimenta a economia local, impactando setores como hotelaria, restaurantes, transportes, comércio e serviços. Em 2025, a festa acontece às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), ampliando a projeção de Belém no cenário nacional e internacional.

De acordo com estudo do Dieese/PA em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), cerca de 100 mil turistas devem visitar Belém durante as festividades — crescimento de 12,5% em relação a 2024. A estimativa é de que os visitantes deixem aproximadamente R$ 200 milhões na economia paraense, um aumento de quase 13% em comparação ao ano passado.

Veja mais

Custos com transporte aéreo chegam a mais de R$ 3,5 mil

Os reajustes no transporte estão entre os maiores desafios para os visitantes. As passagens aéreas para Belém tiveram aumentos que superam os 50% em alguns trechos. Segundo levantamento do Dieese/PA, voos partindo do Rio de Janeiro podem variar entre R$ 1.224 e R$ 3.558, dependendo da companhia e da tarifa escolhida.

Outras capitais também registraram valores elevados:

São Paulo – de R$ 1.439 a R$ 3.559

Belo Horizonte – de R$ 1.242 a R$ 3.532

Brasília – de R$ 1.293 a R$ 3.531

Macapá – de R$ 976 a R$ 3.584

Fortaleza – de R$ 1.403 a R$ 3.555

Rodoviário e intermunicipal também registram altas

No transporte rodoviário interestadual, os reajustes chegaram a 20% em relação a 2024. Para o trajeto Rio de Janeiro–Belém, as passagens custam a partir de R$ 1.010. De São Paulo, os valores partem de R$ 875, e de Brasília, R$ 554.

Nas linhas intermunicipais, os preços variam conforme a distância. Alguns exemplos:

Castanhal – R$ 14,00

Abaetetuba – R$ 38,00

Bragança – R$ 78,15

Marabá – R$ 176,26

Tucuruí – R$ 148,44

Em Mosqueiro, a passagem do transporte urbano, gerenciado pela Prefeitura de Belém, passou para R$ 7,40 — aumento de 15%. Aos domingos e feriados, a viagem segue gratuita. Nas cooperativas que atendem a ilha, o valor gira em torno de R$ 15,00.

Outro reajuste foi aplicado nas tarifas de táxi, após 10 anos sem atualização. Desde agosto (decreto publicado em 12/08/2025), a bandeira 1 custa R$ 4,03 por km rodado e a bandeira 2, R$ 4,84. A bandeirada permanece em R$ 5,61.

Diárias de hotéis chegam a R$ 3 mil no Círio

As pesquisas também mostram aumentos expressivos na hospedagem. Em hotéis três estrelas, os preços variam de R$ 280 a R$ 400 para quartos simples e de R$ 380 a R$ 600 para duplos ou casal.

Nos hotéis cinco estrelas, as diárias podem custar entre R$ 700 e R$ 3.000, chegando a mais de R$ 4.000 em pacotes de três dias para casal. Em todos os estabelecimentos pesquisados pelo Dieese/PA, o café da manhã está incluso.

O Dieese/PA ressalta no levantamento que os reajustes exigem mais atenção de romeiros e turistas, que ainda terão despesas adicionais com alimentação, artesanato e lazer. A recomendação é planejar a viagem com antecedência para reduzir os impactos no orçamento.