Círio 2025: campanha 'Não Corte a Corda' é lançada no sábado (27) junto da vistoria do símbolo de fé

A corda do Círio 2025 – um dos elementos mais simbólicos e importantes da procissão – já está em Belém e receberá a tradicional vistoria oficial no dia 27 de setembro (sábado), a partir das 15h, no Colégio Santa Catarina de Sena. Junto com a vistoria, será lançada a campanha “Não Corte a Corda”.

Em 2025, a Guarda de Nazaré contará com o reforço da segurança da Polícia Militar na vistoria e na campanha. O objetivo é garantir a segurança e a condução harmoniosa, além de reafirmar a importância de a corda permanecer intacta até o ponto determinado pela Guarda e pela Diretoria da Festa.

Anualmente, muitas pessoas tentam cortar a corda irregularmente antes do final do percurso. Esse ato gera riscos para a segurança dos fiéis, pois os objetos cortantes podem ferir alguém, além de que o corte precoce pode prolongar o percurso e, assim, aumentar o desgaste físico dos participantes.

A campanha “Não Corte a Corda” terá camisetas temáticas disponíveis para venda na loja da Guarda de Nazaré, localizada no Centro Social de Nazaré.

Exposição da corda

No mesmo dia da vistoria, a Estação das Docas recebe a chegada da corda oficial do Círio de Nazaré 2025. A previsão é que a corda chegue às 17h e fique exposta no Armazém 1 até as 15h do dia 11 de outubro. A visitação é gratuita e integra a programação que antecede a procissão do Círio, marcada para o segundo domingo de outubro. Esta é a sexta vez consecutiva que a corda é exposta no local.

Chegada da corda em Belém

A corda do Círio 2025 chegou a Belém na manhã do dia 11 de setembro, após ser transportada desde Castanhal, onde foi fabricada, em um caminhão plotado com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O item, que é um símbolo de fé e união dos romeiros, foi desembarcado e será guardado na Estação Padre Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré, até a vistoria oficial marcada.

Serviço

Vistoria da Corda do Círio 2025

Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)

Horário: 15h

Local: Colégio Santa Catarina de Sena – Belém (PA)

Segurança: Guarda de Nazaré com reforço da Polícia Militar