Círio 2025: bombeiros farão nova vistoria no Parque ITA após identificarem necessidade de adequações

A segunda inspeção no parque ocorrerá somente nos locais apontados pela equipe para as adequações

O Liberal
fonte

Bombeiros farão nova vistoria no Parque ITA após identificarem necessidade de adequações. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

A equipe técnica do Corpo de Bombeiros apontou, durante a inspeção desta sexta-feira (26), alguns ajustes que serão necessários para o funcionamento do Parque ITA, em Belém. Desta maneira, o espaço passará por uma nova inspeção de segurança no sábado (27), antes de ser anunciada a liberação e a data de abertura ao público. A atração é uma das mais esperadas do período do Círio na capital paraense.

image Equipe do Corpo de Bombeiros durante a vistoria no parque Ita. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Na nova vistoria dos Bombeiros, será verificado o cumprimento das adequações nos pontos apontados pela equipe. Dentre as correções estão melhorias em guarda-corpo, aterramento, tampa de bueiro, escadarias e rampas. O espaço das barracas de alimentação e artesanato ainda não foi vistoriado, porque está sendo montado. Os bombeiros também pretendem fazer a vistoria do espaço no sábado.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
