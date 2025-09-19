Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Deputado do Amazonas contrário à Zona Franca da Bioeconomia de Belém pede relatoria do projeto

Proposta para criar uma zona franca na capital paraense avançou na Câmara, após aprovação pela Comissão de Desenvolvimento Econômico

O Liberal
fonte

Projeto garante benefícios fiscais a empresas que promovam desenvolvimento sustentável e de baixo carbono (Raphael Luz / Agência Pará)

O projeto que cria a 'Zona Franca da Bioeconomia de Belém (PA)' avançou na Câmara dos Deputados, com a aprovação, na última quarta-feira (17.09), pelos membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Porém, a proposta seguiu para a Comissão de Finanças e Tributação, onde deve enfrentar a resistência de pelo menos um parlamentar. Sidney Leite (PSD), deputado federal do estado do Amazonas e contrário ao projeto, disse ao jornal A Crítica que pediu para ser o relator da matéria. 

“Quando votamos na reforma tributária, fizemos uma linha de corte para vedar via projeto de lei a criação de novas zonas francas ou áreas de livre comércio, resguardando a Zona Franca de Manaus”, declarou. 

Segundo o parlamentar, as mudanças como a que propõe o projeto deveriam acontecer via Projeto de Emenda à Constituição (PEC), a partir de um estudo do próprio governo federal. “Pedi a relatoria e vou ser contrário com justificativas legais, como tenho feito em relação a outras. Foram cinco arquivadas por mim”, declarou ao jornal amazonense.

VEJA MAIS

image Em reunião com vencedor do prêmio Nobel, Helder fala sobre Zona Franca da Bioeconomia no Pará
Na Semana do Clima de Nova Iorque, o governador do Pará, Helder Barbalho, teve uma reunião com o vencedor do prêmio Nobel de Economia, Joseph Eugene Stiglitz, ocasião em que discutiu a possibilidade de implantação de uma Zona Franca voltada para incentivar a Bioeconomia no Pará.

Incentivos fiscais

A criação da Zona Franca da Bioeconomia em Belém busca conceder incentivos fiscais a empresas que promovam desenvolvimento sustentável e de baixo carbono. O texto prevê ainda salvaguardas sociais e ambientais como condição para o recebimento dos benefícios.

Conforme informações divulgadas pela Câmara, entre os incentivos, estão a isenção total de Imposto de Importação (II) e de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na entrada de insumos estrangeiros destinados à cadeia produtiva da bioeconomia, e isenção do Imposto de Exportação (IE) para produtos fabricados na zona franca e vendidos ao exterior. Os benefícios terão validade de cinco anos.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Alexandre Guimarães (MDB-TO), ao Projeto de Lei 4958/23, da deputada do Pará Elcione Barbalho (MDB). A versão original previa área de livre comércio com regime fiscal especial para fortalecer cadeias produtivas da bioeconomia.

 Alexandre Guimarães explica que as mudanças aprovadas na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais aprimoram o conceito de bioeconomia e estabelecem critérios mais rigorosos para a concessão de incentivos. “A iniciativa promoverá o aumento do investimento na região, estimulará novos negócios e gerará cadeias industriais voltadas à preservação da biodiversidade, criando empregos e aumentando a renda da população local”, afirmou o relator.

Além da Comissão de Finanças e Tributação, a proposta também precisa passar pelas comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, ela precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

zona franca da bioeconomia de belém
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

polêmica

Deputado do Amazonas contrário à Zona Franca da Bioeconomia de Belém pede relatoria do projeto

Proposta para criar uma zona franca na capital paraense avançou na Câmara, após aprovação pela Comissão de Desenvolvimento Econômico

19.09.25 19h54

vale a pena?

iPhone 17: Quantos dias de trabalho são necessários para comprar aparelho no Brasil?

Descubra a carga tributária do iPhone 17 no Brasil e quantos dias um trabalhador que ganha salário mínimo precisa para adquirir o novo smartphone da Apple

19.09.25 16h04

CUIDADO NA INFÂNCIA

Trabalho infantil no país cai 21,4% em oito anos, mostra IBGE

Em 2024, eram 1,65 milhão de crianças e adolescentes

19.09.25 13h40

POLÍTICAS PÚBLICAS

Trabalho infantil cai mais entre beneficiários do Bolsa Família

País tinha 717 mil crianças nessa situação em 2024

19.09.25 13h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

Economia

Competitividade: Breves Moju e Itaituba são as três últimas cidades em ranking brasileiro

Estudo avalia a qualidade da administração pública de cidades acima de 80 mil habitantes

17.09.25 6h30

Economia

Construtora estreia em Belém com lançamento de 720 unidades na Mário Covas

Evento de apresentação do empreendimento movimentou o mercado imobiliário na noite desta quarta-feira (17) em Belém

17.09.25 22h00

VOZ FEMININA

Mulheres Inspiradoras lança Hub COP30 e abre inscrições para programa de mentoria

Iniciativa vai certificar mulheres empreendedoras da Amazônia e promover conexões com lideranças femininas nacionais e internacionais em sustentabilidade e inovação

14.09.25 6h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda