Em reunião com vencedor do prêmio Nobel, Helder fala sobre Zona Franca da Bioeconomia no Pará

Na Semana do Clima de Nova Iorque, o governador do Pará, Helder Barbalho, teve uma reunião com o vencedor do prêmio Nobel de Economia, Joseph Eugene Stiglitz, ocasião em que discutiu a possibilidade de implantação de uma Zona Franca voltada para incentivar a Bioeconomia no Pará.

O objetivo é estimular a produção e a comercialização de bioprodutos e serviços de forma mais sustentável, em modelos de bionegócios, desenvolvidos a partir do uso de recursos naturais renováveis, com redução de impostos.



O chefe do Poder Executivo estadual destacou que o Pará é o primeiro estado do Brasil a lançar um Plano de Bioeconomia, que busca promover a transição da economia paraense para um modelo de baixo carbono, contribuindo com a redução de emissão de gases do efeito estufa (CO2) e, portanto, no combate ao aquecimento global.

“Discutimos a implantação da Zona Franca da Bioeconomia do Pará com o objetivo de garantir a redução de custos e o aumento da competitividade, estimulando negócios a partir do mercado atrelados à floresta, a partir da nossa biodiversidade e fortalecendo a nossa política de bioeconomia”, disse Helder Barbalho.

Na ocasião, o governador convidou Joseph Eugene Stiglitz para ser o embaixador da pauta da bioeconomia como nova vocação global e também sugeriu a inclusão do tema na pauta do G20, grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia. A proposta ainda será discutida com a Academia de Ciência Americana e com o Ministério da Indústria e Comércio do Brasil.