Petrobras anuncia redução de 7,8% no preço do gás natural para as distribuidoras

O preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da molécula pela companhia; entenda

Estadão Conteúdo
fonte

Gás natural (André Motta de Souza / Agência Petrobras)

A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 27, que vai reduzir em média o preço do gás natural em 7,8% para as distribuidoras a partir do dia 1º de fevereiro, conforme antecipou mais cedo a diretora de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Angélica Laureano.

Os contratos de venda de gás natural às distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e tradicionalmente vinculam esta variação, para cima ou para baixo, às oscilações do petróleo Brent, da taxa de câmbio R$/US$ e, desde o início do ano também para variação do Henry Hub.

Segundo a estatal, no início de 2026 começou a valer a parcela indexada ao Henry Hub (referência para o mercado de gás natural nos Estados Unidos) para as distribuidoras que optaram por essa alternativa de indexação.

"Importante destacar que as efetivas variações finais dos preços por distribuidora dependerão dos produtos contratados e dos volumes efetivamente retirados, considerando os prêmios criados pela Petrobras a partir de 2024, que possibilitam a redução do preço a depender dos volumes retirados: o prêmio por performance e o prêmio de incentivo à demanda", informou a Petrobras.

A Petrobras ressaltou que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da molécula pela companhia, mas também pelo custo do transporte até a distribuidora, pelo portfólio de suprimento de cada distribuidora, assim como por suas margens (e, no caso do GNV - Gás Natural Veicular, dos postos de revenda) e pelos tributos federais e estaduais.

Ainda de acordo com a empresa, desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula vendido às distribuidoras acumula uma redução da ordem de 38%, incluindo o efeito da redução de fevereiro.

