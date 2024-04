Deputados elogiam contribuição da indústria cervejeira para geração de empregos no Estado

Parlamentares e representantes da indústria cervejeira se reuniram na sexta-feira (19) na sede da Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa) para discutir o desempenho do setor e os desafios enfrentados na produção de cerveja, tanto em âmbito local quanto nacional. Os deputados José Priante (MDB), Júnior Ferrari (PSD), Renilce Nicodemos (MDB) e Gustavo Sefer (PSD) conheceram as instalações da fábrica.

O diretor-executivo da Inbepa, Ronaldo Maiorana Junior, destacou que a visita dos parlamentares foi inédita e se tornou uma oportunidade para mostrar aos representantes do Legislativo a importância econômica da atividade para o Estado, seja por meio da geração de empregos ou pela arrecadação fiscal.

“Pela primeira vez, recebemos parlamentares paraenses em nossa indústria. Falamos de oportunidades do setor, do tamanho e dos empregos gerados, e da verticalização da cadeia produtiva em nosso Estado”, pontuou o diretor.

O encontro contou também com a presença do presidente executivo do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), Márcio Maciel, que destacou o crescimento da indústria cervejeira na Região Norte, que saltou em torno de 34% nos últimos quatro anos.

“A expectativa é que esse crescimento continue a acontecer com investimentos como esse que a gente está vendo aqui. A ideia é justamente mostrar a importância desses investimentos para desenvolver mais empregos na localidade. Hoje em dia, a gente está no momento de regulamentação da reforma tributária em que teremos uma nova estrutura tributária que pode, e muito, permitir que esses investimentos cresçam”, disse.

Segundo o presidente do Sindicerv, a carga tributária que incide sobre a cerveja no Brasil é de 56%, sendo considerada a maior da América Latina. “O que a gente está defendendo aqui é que essa carga tributária não aumente, já é alta, ela já está no seu limite e a gente defende que não aumente justamente para termos mais empregos, mais investimentos e cada vez que o Brasil, o brasileiro tenha mais opções para brindar”, defende Maciel.

BOA IMPRESSÃO

O coordenador da bancada paraense na Câmara Federal, José Priante, disse que ficou impressionado com a estrutura do parque industrial da Inbepa. "Poder ver de perto o detalhamento de todos os empregos que uma indústria como esta, uma cervejaria paraense, gera, alcançando cerca de 30 mil empregos é muito importante. Nós estamos atentos a tudo que possa doer ou melhorar a nossa produção no Estado", comentou.

Priante também destacou que o encontro subsidiará os parlamentares para uma nova rodada de discussões da reforma tributária. "Este foi um encontro pedagógico e revelador para que possamos, enquanto parlamentares, sermos subsidiados de informações. Saímos daqui bastante estimulados a sempre estarmos atentos aos desafios dessa cadeia produtora", acrescentou.

O deputado Júnior Ferrari parabenizou os empreendedores responsáveis pela Inbepa. "Eu parabenizo a todos que tocam esse projeto. Além de gerar impostos, empregos, renda e oportunidade às pessoas, impulsiona a economia do nosso Pará. E é disso que o nosso país precisa", afirmou o parlamentar.

A deputada federal Renilce Nicodemos pontuou sobre a importância da fábrica para a economia paraense. "A gente sabe que um empreendimento como este gera emprego e renda, e a nossa necessidade é muito grande. São milhares de pais de família desempregados. Então, para nós, esse empreendimento é uma grata novidade, pelo tamanho da sua importância para a economia", disse.

VEJA MAIS

Gustavo Sefer, que representou a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), também avaliou positivamente a visita. "Ficamos lisonjeados pela oportunidade de conhecer essa empresa tão importante na geração de emprego e de renda dentro do Estado, que produz um produto que o paraense e o brasileiro adoram, que é a cerveja, e a importância desse produto no mercado", afirmou.

Sefer destacou ainda a relevância de conhecer todos os processos envolvidos na cadeia de produção de uma cerveja produzida no Pará. "Estamos levando daqui mais conhecimento sobre o tema para poder defender, cada vez mais dentro do Parlamento, medidas que possam beneficiar os nossos produtores, para que possamos levar produtos genuinamente paraenses para todos os cantos do Pará e para o Brasil".