Indústria de Bebidas Paraense é a nova associada do Sindicerv

A Indústria de Bebidas Paraense (INBEPA) formalizou a associação ao Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), conforme anunciado pela entidade nesta quarta-feira (27). Fundada em 2020, a INBEPA possui, atualmente, dois rótulos de cerveja: a Caribeña, lançada em 2023, e a Sibéria, que foi lançada neste mês.

“Ter a INBEPA no nosso quadro de associados, uma indústria com tamanha representatividade na Região Norte, é um orgulho para o Sindicerv. Afinal, nossa missão é fortalecer a indústria e o ecossistema cervejeiro em todas as regiões e em todos os cantos do país. Desejamos as boas-vindas para a INBEPA e para sua produção”, comemorou o presidente-executivo do Sindicerv, Márcio Maciel.



Com fábrica em Belém, a INBEPA produziu 16 mil hectolitros de cerveja em 2023. Atualmente, o envase da cerveja ocorre em lata, long neck e garrafas de 600 ml. A Caribeña está presente nos estados do Pará, Roraima, Amapá e Maranhão.

“É um enorme orgulho para a INBEPA associar-se a uma organização tão respeitada como o Sindicerv. Esta parceria é um reflexo do nosso compromisso com ae da boa energia que temos injetado no mercado desde o nosso surgimento. A INBEPA é a primeira indústria cervejeira do Norte do Brasil fundada integralmente com capital da região, portanto, a nossa inclusão no Sindicerv reforça nosso entusiasmo e dedicação contínua em”, disse Ronaldo Maiorana Jr., diretor-executivo da INBEPA.

A INBEPA se junta ao quadro de associados do Sindicerv composto por Ambev, Heineken, Hocus Pocus, Louvada e Therezópolis. Juntas, respondem por mais de 85% da produção de cerveja no Brasil. O setor cervejeiro é responsável por 2% do PIB do país e gera mais de 2 milhões de empregos diretos, indiretos e induzidos em todos os estados.