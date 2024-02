Rainhas das Rainhas 2024: Caribeña entrega brindes aos consumidores no evento; veja como ganhar

Sucesso entre o público do Rainha das Rainhas 2024, a ação promocional realizada pela cerveja Caribeña, da Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa) durante a 76ª edição do maior concurso de fantasias do Estado garantiu brindes exclusivos aos consumidores que estiveram na Assembleia Paraense na noite da última sexta-feira (23).

Lançada há um ano, a marca está em constante crescimento no mercado, com um volume de cerca de 100 mil pacotes vendidos por mês, presente em várias regiões do Pará e Maranhão e, em breve, em outros estados, como no Amazonas, conforme adiante Ronaldo Maiorana Junior, diretor executivo da Inpeba.

“Somos uma cerveja daqui, do Norte do Brasil, com qualidade internacional e motivo de orgulho para todos que estão fazendo esse trabalho”, avalia Ronaldo Maiorana Junior.

A participação da marca no concurso de fantasias é uma oportunidade muito importante para destacar a cultura amazônica, além de alcançar novos consumidores.

“É um evento muito bonito, representa muito o que é a nossa cultura na Amazônia, porque de todos os concursos de fantasia que já existiram algum dia no Brasil, o único que mantém a tradição, há 76 anos, é o de Belém. Então, falando um pouco do Grupo Liberal, isso é sensacional, um motivo de orgulho extremo, e contar com a Caribeña é uma satisfação, principalmente poder estar participando e dando um traço a mais de regionalidade no concurso”, declara.

Durante a noite do evento, o público recebeu brindes exclusivos da Caribeña. De acordo com Ronaldo Maiorana Junior, a ação é um meio de aproximar o público com a marca.

Caribeña garante brindes exclusivos aos consumidores no Rainha das Rainhas 2024(Thiago Gomes / O Liberal)

“É sempre interessante esse contato muito próximo da marca com o público, tanto seja em branding quanto em ações de degustação que a gente faz semanalmente nos supermercados, porque as pessoas têm contato com a marca nas mídias, na televisão, nas redes sociais, e no momento de consumo a gente cria um link a mais, um link afetivo a mais com esse tipo de ação que a gente faz. Então, tudo isso tem ajudado a construir a marca, tem ajudado a aumentar a percepção da marca com o público. Estamos bem satisfeitos”, conclui o diretor.

“Estamos oferecendo brindes para os clientes que estão consumindo a caribenha. O pessoal está adorando muito o nosso boné exclusivo”, conta Teobaldo Farias, gerente de Marketing da Caribeña.

Para conseguir o brinde, basta tirar uma foto no evento, postar nos Stories do Instagram e marcar @cervejacaribena.

