Pará vai receber mais de 280 milhões de dólares para programa de desenvolvimento

O Pará vai receber cerca de US$ 280 milhões da Comissão de Financiamentos Externos (Confiex), resultado do acordo entre o governador Helder Barbalho e a União. Os recursos, destinados ao programa Avança Pará, serão obtidos via Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). Somado a isso, o estado somará mais US$ 70 milhões, totalizando um investimento total de US$ 350 milhões. A notícia foi divulgada pelo chefe do Executivo Estadual nas redes sociais, nesta sexta-feira (2).

A parceria irá garantir financiamento ao Pará, que será destinado ao Programa de Combate à Fome, Conservação Ambiental e Aceleração de Aprendizagens. Para Rossieli Soares, titular da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a pasta tem demandas urgentes de políticas públicas voltadas à conscientização do meio ambiente. Para isso, ele afirma, é preciso que a educação esteja no centro da discussão.

"Com o 'Avança Pará' queremos, sobretudo, garantir que nossos cidadãos tenham oportunidades de desenvolvimento econômico sem a necessidade de abandonar a escola e prejudicar o meio ambiente. Investir em ações que se alinham à educação, à conversação ambiental e à assistência social irá aprimorar o olhar e as possibilidades das comunidades. Bioeconomia não se faz sem apoio e formação; sem educação não é possível", detalhou.

Municípios

Foi confirmada, ainda, uma operação de crédito para o município de Paragominas, no sudeste paraense, via Banco de Desenvolvimento da América Latina da Corporação Andina de Fomento (CAF), para o Programa de Mobilidade Urbana, Drenagem, Urbanização e Desenvolvimento, no valor de US$ 50 milhões. A Prefeitura Municipal destinará US$ 12,5 milhões para as obras.

Projeto Avança Pará

Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), o programa "Avança Pará" apresenta um diagnóstico dos índices educacionais do Pará que refletem diretamente nas condições econômico-sociais da população e na degradação do meio ambiente, prevendo as seguintes linhas de atuação:

- Proteção social: ampliação do atendimento às famílias em vulnerabilidade social, priorizando a insegurança alimentar grave. Criação de uma rede de cooperação para combate à fome a partir da promoção da adesão dos municípios ao Plano Estadual de Segurança Alimentar e investimento em infraestrutura a partir de equipamentos de órgãos de assistência social em áreas vulneráveis.

- Educação: alfabetização na idade certa a partir de avaliações diagnósticas e formativas frequentes, garantia de materiais estruturados, formação de professores e colaboração com os municípios (ICMS). Aceleração da aprendizagem com ensino no nível certo, formação de tutores, aplicativos de correção de manuscritos, sistema de Alerta Preventivo de Evasão (SAP) e Busca Ativa, além de infraestrutura escolar sustentável com construção e adaptação de escolas considerando aspectos de sustentabilidade ambiental em localização estratégica (demanda e vulnerabilidade social);

- Meio Ambiente: uso de tecnologias e conectividade para fortalecer o combate ao desmatamento, apoio a negócios da bioeconomia em locais estratégicos do Estado do Pará e implantação de programa de pagamento por serviços ambientais.