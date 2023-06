Helder discute linha de crédito do BNDES com Mercadante 

O governador do Estado, Helder Barbalho, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloizio Mercadante, se reúnem, nesta sexta-feira (2), na sede do BNDES, no Rio de Jaeiro, para tratar sobre a linha de crédito do Banco para estados e municípios e sobre a realização da COP-30, em Belém, em 2025.

Do encontro, também, participará a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campello. Logo após a reunião, os três vão dar entrevista coletiva, prevista para às 12h30, no edifício-sede do BNDES. A coletiva será transmitida ao vivo pelo canal do Banco no YouTube, pelo endereço: youtube.com/bndes.