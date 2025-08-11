Pará terá R$ 6,8 milhões para construção de novas moradias rurais

Santa Luzia do Pará e Santo Antônio do Tauá, no nordeste do estado, vão receber 91 novas unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa, Minha Vida Rural. Os contratos para a construção das casas foram assinados nesta segunda-feira (11) pelo Ministério das Cidades.



VEJA MAIS:



Investimento e distribuição das moradias

Em Santa Luzia do Pará, serão 47 unidades: 27 na comunidade de Tamacuoca e 20 na comunidade do Fuzil. O investimento previsto é de R$ 3,5 milhões.

Já em Santo Antônio do Tauá, serão construídas 44 casas na Vila de São Raimundo de Borralhos, com recursos que somam R$ 3,3 milhões.

Estrutura das casas e impacto social

As novas moradias terão dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda, substituindo construções precárias de madeira, barro ou taipa. O objetivo é melhorar a qualidade de vida de famílias de baixa renda que vivem em áreas rurais.

Para a dona de casa Maria Pereira Magalhães, de Santa Luzia, a mudança é aguardada com expectativa: “A minha casa é de tábua e tá quase caindo. Essa nova moradia veio pelas mãos de Deus. Estou muito feliz”.

Prazos e abrangência

Segundo o Ministério das Cidades, o programa Minha Casa, Minha Vida Rural segue padrões adaptados às necessidades das comunidades, com o objetivo de atender famílias em todo o estado.