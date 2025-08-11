Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará terá R$ 6,8 milhões para construção de novas moradias rurais

Programa habitacional vai beneficiar famílias de baixa renda em Santa Luzia do Pará e Santo Antônio do Tauá, substituindo moradias precárias por unidades de alvenaria.

Gabi Gutierrez
fonte

Santa Luzia do Pará terá 47 novas casas e Santo Antônio do Tauá, 44, em obras do Minha Casa, Minha Vida Rural, com investimento total de R$ 6,8 milhões. (Foto: Gabriel Oliveira/MCid)

Santa Luzia do Pará e Santo Antônio do Tauá, no nordeste do estado, vão receber 91 novas unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa, Minha Vida Rural. Os contratos para a construção das casas foram assinados nesta segunda-feira (11) pelo Ministério das Cidades.

VEJA MAIS:

image Ministério das Cidades amplia a 3 mi a meta de entregas de novas moradias do Minha Casa, Minha Vida
Pará está entre os que mais receberam unidades na nova fase do programa federal


image Minha Casa, Minha Vida Rural beneficia 320 famílias no Pará
Moradias serão construídas nos municípios de Cametá e Mocajuba, com investimento de R$ 23,9 milhões

Investimento e distribuição das moradias

Em Santa Luzia do Pará, serão 47 unidades: 27 na comunidade de Tamacuoca e 20 na comunidade do Fuzil. O investimento previsto é de R$ 3,5 milhões.
Já em Santo Antônio do Tauá, serão construídas 44 casas na Vila de São Raimundo de Borralhos, com recursos que somam R$ 3,3 milhões.

Estrutura das casas e impacto social

As novas moradias terão dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda, substituindo construções precárias de madeira, barro ou taipa. O objetivo é melhorar a qualidade de vida de famílias de baixa renda que vivem em áreas rurais.

Para a dona de casa Maria Pereira Magalhães, de Santa Luzia, a mudança é aguardada com expectativa: “A minha casa é de tábua e tá quase caindo. Essa nova moradia veio pelas mãos de Deus. Estou muito feliz”.

Prazos e abrangência

Segundo o Ministério das Cidades, o programa Minha Casa, Minha Vida Rural segue padrões adaptados às necessidades das comunidades, com o objetivo de atender famílias em todo o estado.

.
