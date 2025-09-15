Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará terá R$ 324,8 milhões em novos centros de pesquisa e inovação; veja lista

Estado foi contemplado com três propostas na chamada pública do BNDES e Finep, que selecionou 88 projetos no país

O Liberal
fonte

Aloizio Mercadante afirma o resultado superou a expectativa inicial de R$ 3 bilhões (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) divulgaram nesta segunda-feira (15/9) o resultado da chamada pública para atração, implantação e expansão de Centros de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PD&I) no Brasil. Foram selecionadas 88 propostas, totalizando R$ 10 bilhões em investimentos.

No Pará, três projetos foram contemplados: dois para implantação de novos centros de PD&I e um para expansão de uma unidade já existente, com um montante de R$ 324,8 milhões. Na região Norte, os investimentos somam R$ 648,5 milhões.

Distribuição dos projetos e contratação de pesquisadores

Das 88 propostas aprovadas, 27 terão investimentos totais ou parciais em centros localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, totalizando R$ 4 bilhões. Outras 27 propostas são voltadas exclusivamente à criação de novos centros, com R$ 3,4 bilhões em aportes. Ao todo, os projetos preveem a contratação de 935 pesquisadores qualificados, sendo 572 mestres e 363 doutores.

Declarações dos presidentes do BNDES e Finep

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o resultado superou a expectativa inicial de R$ 3 bilhões, comprovando a demanda por inovação tecnológica. “O BNDES e a Finep vão elaborar Planos de Suporte Conjunto para as propostas selecionadas e estão criando linhas de crédito específicas para apoiar também MPMEs que apresentaram projetos, mas precisam de maior capacidade de financiamento”, disse.

O presidente da Finep, Luiz Antonio Elias, destacou que a chamada pode estimular ajustes em outros programas. “Consideramos readequar a chamada de Subvenção Econômica de repatriação de talentos, no âmbito do Programa Conhecimento Brasil do MCTI, para apoiar parte dos projetos aprovados”, afirmou.

Próximos passos da chamada pública

A próxima fase prevê a estruturação dos Planos de Suporte Conjuntos, que serão encaminhados às empresas selecionadas até 26 de outubro, indicando as linhas mais vantajosas de apoio financeiro.

O que são os Centros de PD&I

Os centros de PD&I são estruturas que reúnem laboratórios, plantas piloto e ambientes dedicados à pesquisa básica e aplicada, desenvolvimento de produtos, testes e validação, além de promover cooperação com universidades e instituições científicas.

