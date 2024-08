Estudantes do norte e nordeste do país apresentam seus trabalhos em Congresso de Pesquisa e Inovação

O XIV Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação (Connepi) começou nesta terça (27) e vai até a próxima quinta (29), no Hotel Sagres, onde reúne 18 Institutos Federais das Regiões Norte e Nordeste do Brasil, com o objetivo de disseminar os conhecimentos científicos e tecnológicos para além das fronteiras acadêmicas. Serão 980 trabalhos científicos apresentados, 12 estandes de Institutos Federais com Mostras de Tecnologias, 18 Robôs competidores do Desafio Tecnológico, 10 equipes selecionadas para o Desafio de Ideias e 18 cientistas apresentando projetos no Painel Meninas na Ciência. Os participantes também podem escolher entre 22 Minicursos e 10 atividades, compreendendo Conferência, painéis temáticos e mesas redondas. A programação é aberta ao público.

Ana Paula Palheta, Reitora do Instituto Federal do Pará, explica que o congresso tem uma grande relevância, uma vez que é por meio dele que os estudantes e docentes fazem a socialização dos resultados das pesquisas. Tanto pesquisa básica, aplicada e de inovação tecnológica. “Esse ano essas pesquisa ultrapassaram as nossas expectativas. Nós estamos com mais de 6 mil inscritos no congresso da região norte e da região nordeste e mais de mil trabalhos para serem apresentados”, detalha a reitora do IFPA.

A novidade deste ano é o espaço específico para meninas apresentarem seus trabalhos, por meio do Painel Meninas na Ciência, que tem o intuito de fortalecer a presença feminina na trajetória acadêmica e também incentivá-las a engajarem dentro dessa trajetória.

Caroline Araújo de Souza, diretora da Pró-Reitoria de Pesquisa, explica que o projeto Meninas na Ciência foi criado como incentivo à pesquisa por meio de fornecimento de bolsas para estudantes dos cursos técnicos de de graduação. “Cientificamente, a gente resolveu colocar o painel Meninas na Ciência para mostrar o que essas meninas vêm produzindo de ciência. Essa é uma pauta muito importante para todos nós, inclusive, tem também como objetivo o desenvolvimento sustentável”, destaca a diretora da Pró-Reitoria de Pesquisa.

A estudante do IFAP, Alícia Luz, 15 anos, do curso técnico de mineração, participou do painel com a apresentação do projeto que faz análise de fatos em locais de feminicídio. “É um projeto que por meio do estudo da geologia forense, a gente percebeu uma lacuna que precisava ser preenchida nessa área. Nós fizemos uma visita até a polícia do nosso estado e quando chegamos com os profissionais da área eles não conheciam essa parte da análise de solos e eles próprios puderam nos confirmar que seria de extrema ajuda e importante para desenvolvimento de alguns crimes e solução deles", explica a adolescente.

O estudo realiza análise dos solos por meio de minerais. O grupo já fez as comprovações, “a gente já tem essa certeza de que sim, esse método é muito eficaz e a gente pretende continuar esse projeto no futuro, não contribuindo só para a polícia científica do nosso estado do Amapá, mas para o país não só na área de feminicídio, mas também todas as áreas da da radiologia forense”, acrescenta a estudante de 15 anos.

Keila Simão é estudante de engenharia mental sanitária do IFPA no campus Parauapebas. E está participando do painel Meninas da Ciência com o projeto sustentável com o desenvolvimento de um protótipo de cosmético natural e orgânico. “Nesse, a gente desenvolveu um Shampoo sólido com desempenho satisfatório que foi verificado mediante uma análise sensorial. Viemos aqui para mostrar esse protótipo e divulgar como que Parauapebas tem contribuído para a pesquisa junto a sustentabilidade”, conta Keila.