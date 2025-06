Pará terá R$ 245 milhões em restituições do 2º lote do Imposto de Renda 2025

O segundo lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025 estará disponível para consulta a partir das 10h desta segunda-feira, 23 de junho. No Pará, mais de R$ 245 milhões serão pagos a 143.737 contribuintes. O crédito bancário será efetuado em 30 de junho.

Pará receberá mais de R$ 245 milhões em restituições

Os contribuintes do Pará receberão, ao todo, R$ 245.865.508,18 referentes ao segundo lote de restituição do IRPF 2025, que inclui também valores residuais de anos anteriores.

Esse valor será dividido entre 143.737 contribuintes paraenses. A Delegacia da Receita Federal em Belém e suas unidades subordinadas atenderão 89.959 pessoas, que receberão R$ 171.447.783,60. Em Marabá, 35.581 contribuintes terão direito a R$ 49.423.711,89, enquanto Santarém pagará R$ 24.994.012,69 a 18.197 pessoas.

Região Norte soma mais de meio bilhão em restituições

Na 2ª Região Fiscal, que abrange, além do Pará, os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima, 314.077 contribuintes receberão um total de R$ 525.638.191,13.

No país, o lote contempla 6.545.322 restituições, totalizando R$ 11 bilhões em créditos bancários, todos programados para o dia 30 de junho.

Prioridades e critérios para restituição

Desse valor total, R$ 1,78 bilhão será destinado a contribuintes com prioridade legal, incluindo:

148.090 idosos acima de 80 anos;

1.044.585 pessoas entre 60 e 79 anos;

91.363 contribuintes com deficiência ou moléstia grave;

496.650 profissionais do magistério.

Além disso, 4.764.634 restituições serão feitas a pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou escolheram receber por Pix.

Consulta e reagendamento de restituições

Para saber se terá direito à restituição, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, depois, em “Consultar a Restituição”. É possível verificar pendências e corrigir informações por meio do e-CAC.

A Receita também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones, que permite consultar o status da restituição e a situação do CPF.

Problemas com conta bancária? Saiba como corrigir

O pagamento será feito somente em contas bancárias de titularidade do contribuinte. Caso haja erro nos dados bancários, o crédito será impedido, mas o contribuinte poderá fazer o reagendamento diretamente no portal do Banco do Brasil ou pela Central de Relacionamento.

O reagendamento pode ser feito até um ano após a primeira tentativa de crédito. Caso o valor não seja resgatado dentro desse prazo, será necessário solicitar a restituição pelo e-CAC, no menu “Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda”.

“Malha fina” será divulgada apenas no fim do processo

A Receita Federal só divulgará o número de contribuintes na “malha fina” após o encerramento dos cinco lotes previstos para 2025. Até o momento, já foram divulgados os lotes de maio e junho.