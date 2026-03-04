Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará recebe R$ 2,2 milhões do governo federal para fortalecer ações contra pragas agrícolas

O acordo prevê o repasse de recursos federais para ampliar a fiscalização, modernizar a estrutura da agência estadual e reforçar o controle de pragas que ameaçam a produção agrícola paraense

Da Redação
fonte

A cerimônia ocorreu na sede da Adepará, em Belém (Foto: João Caio / Ag. Pará)

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) assinaram, nesta quarta-feira (4), em Belém, um convênio de cooperação técnica no valor de R$ 2,2 milhões para fortalecer ações de emergência fitossanitária no estado ao longo de 2026. O acordo prevê o repasse de recursos federais para ampliar a fiscalização, modernizar a estrutura da agência estadual e reforçar o controle de pragas que ameaçam a produção agrícola paraense.

A cerimônia ocorreu na sede da Adepará e contou com a presença do secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, Carlos Goulart, representando o ministro Carlos Fávaro, além de autoridades estaduais e federais ligadas ao setor. Também participaram o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Giovanni Queiroz; o secretário de Agricultura Familiar (Seaf), Cássio Pereira; o coordenador-geral de Proteção de Plantas do Ministério, Ricardo Hilman; e o superintendente federal de Agricultura no Pará, Otávio Durans.

De acordo com o diretor-geral da Adepará, Jamir Macedo, o convênio representa um avanço estratégico para a defesa agropecuária no estado, ao integrar esforços entre os governos estadual e federal.

“Hoje foi um dia muito especial. Nós assinamos o convênio com o Ministério para reafirmar a parceria institucional entre a Agência e o órgão federativo. Isso fortalece nosso trabalho frente às emergências fitossanitárias e garante que possamos manter as pragas longe da produção rural, assegurando mercado, renda e emprego ao produtor”, afirmou.

Segundo o secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, Carlos Goulart, o convênio permitirá ampliar a capacidade de atuação da defesa vegetal no Pará e contribuir para a competitividade do agronegócio brasileiro.

“Os avanços do Brasil em diversas cadeias produtivas são resultado do trabalho técnico realizado nos estados. O convênio possibilitará a modernização da estrutura da Agência e a capacitação dos servidores, ampliando a capacidade de resposta da defesa agropecuária no Pará”, disse.

Na prática, explicou o secretário, os recursos serão destinados tanto para custeio quanto para investimento nas atividades de fiscalização e controle sanitário.

“Esse convênio vai permitir o repasse de recursos de um órgão federal para o estadual, fortalecendo as ações de fiscalização e controle. Isso permitirá que a Adepará se estruture com veículos e equipamentos e custeie as atividades relacionadas às emergências fitossanitárias”, destacou.

Para o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Giovanni Queiroz, a iniciativa amplia a capacidade de proteção das lavouras e fortalece o apoio aos pequenos produtores.

“É importante essa parceria e a sensibilidade do Ministério em nos dar condições de aparelhar esse órgão extraordinário que temos no Pará, que é a Adepará, que presta um grande serviço para defender o interesse do produtor, especialmente o pequeno produtor que precisa dessa proteção”, afirmou.

Atuação em todo o estado

Responsável por planejar e executar a política de defesa agropecuária no Pará, a Adepará atua em todo o território estadual por meio de 20 regionais distribuídas nas principais regiões de integração, além de 178 escritórios locais de sanidade agropecuária e 14 postos de fiscalização.

Atualmente, a agência concentra esforços no enfrentamento de três emergências fitossanitárias consideradas prioritárias: a vassoura-de-bruxa da mandioca, a mosca-da-carambola e a monilíase, doença que afeta o cacaueiro e o cupuaçuzeiro.

Segundo o coordenador-geral de Proteção de Plantas do Mapa, Ricardo Hilman, uma das preocupações recentes envolve a vassoura-de-bruxa da mandioca, praga que já causou prejuízos no Amapá.

“A praga provoca impactos sociais, econômicos e ambientais significativos, considerando a relevância da mandioca em todo o país. Apesar dos desafios, contamos com equipes técnicas qualificadas e adotaremos todas as medidas necessárias para mitigar riscos e proteger a produção”, explicou.

No caso da mosca-da-carambola, a Adepará mantém monitoramento contínuo na divisa com o Amapá, com instalação de armadilhas, barreiras volantes e fiscalização permanente para proteger polos citrícolas e a produção comercial de frutas.

Já em relação à monilíase, as ações são preventivas para evitar a introdução da praga no estado, que poderia comprometer a produção de cacau — segmento em que o Pará se destaca como o maior produtor nacional de amêndoas.

A diretora de Defesa e Inspeção Vegetal da Adepará, Lucionila Pimentel, destacou que o convênio chega em um momento estratégico para fortalecer as ações de proteção das lavouras.

“Estamos tratando de pragas que afetam culturas essenciais para a economia estadual, majoritariamente conduzidas pela agricultura familiar. São cadeias produtivas que movimentam cerca de R$ 10 bilhões por ano e ocupam aproximadamente 600 mil hectares. O reforço de recursos amplia a capacidade de atuação da Adepará em todas as regiões do Estado”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

adepará

ministério da agricultura e pecuária

controle de pragas agrícolas
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

AGROPECUÁRIA

Pará recebe R$ 2,2 milhões do governo federal para fortalecer ações contra pragas agrícolas

O acordo prevê o repasse de recursos federais para ampliar a fiscalização, modernizar a estrutura da agência estadual e reforçar o controle de pragas que ameaçam a produção agrícola paraense

04.03.26 19h21

MEDIAÇÃO

Regularização fundiária no Pará: 40 mil pessoas podem ser beneficiadas após acordo com AGU

Articulação em Brasília busca garantir títulos de terra para 8 mil famílias em áreas de conflito nas regiões do Xingu e Altamira

04.03.26 17h35

economia

CCJ da Câmara aprova pedido de audiências com Haddad e Luiz Marinho sobre escala 6x1

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deu o mês de março para a CCJ concluir a análise de admissibilidade constitucional da matéria.

04.03.26 17h09

política

STF: André Mendonça autoriza PF a transferir Vorcaro e Zettel para prisão estadual

A decisão de Mendonça, relator do caso, atende a um pedido da própria PF

04.03.26 15h48

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

DIREITO DO TRABALHADOR

Para supermercados de Belém nova regra sobre feriados só deve impactar em 2027

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego foi prorrogada por 90 dias e fortalece exigência de convenção coletiva

27.02.26 7h00

Desperdício

Açaí acaba no lixo por preço alto e problemas na qualidade em Belém

Representante explica situação e apela por preço acessível para batedores artesanais de açaí

25.02.26 19h58

HOTELARIA

Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel

Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes

01.03.26 8h30

OURO NEGRO

Crise no açaí vai além da polêmica e revela aperto financeiro na cadeia produtiva

Batedores relatam prejuízo, atravessadores defendem a lei da oferta e demanda e entidade do setor aponta dificuldades crescentes para manter a atividade.

01.03.26 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda