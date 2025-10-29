Capa Jornal Amazônia
Pará é destaque nos 30 anos do Salon de Paris, o maior evento de Chocolate e Cacau da Europa

Estado integra a delegação brasileira no evento que homenageia o Brasil e projeta o cacau e o chocolate de origem no cenário internacional

Emilly Melo / Especial para O Liberal
fonte

Salon du Chocolat 2024 (Divulgação)

O Pará será um dos grandes protagonistas da participação brasileira na 30ª edição do Salon du Chocolat de Paris, considerado o mais importante evento dedicado ao universo do cacau e do chocolate no mundo. A feira ocorre entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro, na capital francesa, e terá o Brasil como país homenageado. Entre os estados brasileiros, Pará e Bahia, os dois maiores produtores nacionais de cacau, lideram as ações da delegação brasileira na programação oficial, reforçando a força e a diversidade da produção amazônica no mercado global.

O evento marca um momento histórico para o setor, reunindo produtores, marcas e chefs renomados que têm colocado o chocolate de origem brasileiro em posição de destaque. A participação do Pará simboliza o reconhecimento internacional da qualidade do cacau cultivado no estado, que se consolida como uma das regiões mais promissoras do país na produção de chocolate premium, sustentável e de identidade amazônica.

“É uma honra para o Brasil ser o país homenageado em um evento tão emblemático. Essa é uma oportunidade histórica para mostrar ao mundo a potência e a diversidade do nosso cacau e do nosso chocolate de origem. Vamos representar o país com orgulho, destacando nossas origens, nossos produtores e nossa biodiversidade”, afirma Marco Lessa, CEO da MVU Empreendimentos e chefe da delegação brasileira no Salon du Chocolat.

O Brasil terá, nesta edição, o maior estande em 15 participações no evento. O espaço “Cacau no Brasil”, com mais de 200 metros quadrados, é resultado da parceria entre o Brasil Origem Week, Abicab e ApexBrasil, com o apoio dos governos do Pará e da Bahia. No estande, delegações, produtores e marcas brasileiras apresentarão produtos de alta qualidade e iniciativas que unem sustentabilidade, inovação e origem.

image Marco Lessa é o chefe da delegação brasileira no Salon du Chocolat (Divulgação)

A presença paraense também se estende ao Brasil Origem Week Paris, evento paralelo dentro da programação do Salon du Chocolat, que reunirá produtos com identidade brasileira, como a bioeconomia, cafés, cachaças, chocolates, doces, artesanato, arte e design. O projeto, criado para valorizar a produção autêntica e criativa do Brasil, retorna à França após o sucesso das edições anteriores, incluindo a estreia em Lisboa, que reuniu mais de 30 mil visitantes e movimentou cerca de 2 milhões de euros em negócios.

A participação brasileira no Salon du Chocolat, de Paris, é uma realização da MVU Empreendimentos com o apoio dos governos dos estados do Pará e da Bahia, em parceria com a Abicab, Apex, Prefeitura de Ilhéus, Fieb, Sebrae e Embaixada do Brasil. A organização da missão é a mesma do Chocolat Festival no Brasil, exterior e em Belém, com correalização da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap), com apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (FAEPA), SEBRAE, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
