Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará amplia incentivos para veículos elétricos e motocicletas de baixa cilindrada

A nova legislação também estende benefícios a motocicletas e motonetas de até 200 cilindradas

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

A iniciativa faz parte da estratégia do governo estadual para incentivar o uso de tecnologias menos poluentes e estimular a renovação da frota no Pará (José Cruz / Ag. Brasil)

Os paraenses que desejam investir em mobilidade sustentável ganharam um novo estímulo. O governador Helder Barbalho sancionou, nesta terça-feira (28), no Palácio dos Despachos, a Lei Estadual nº 11.233/2025, que concede isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos elétricos avaliados em até R$ 150 mil. A iniciativa faz parte da estratégia do governo estadual para incentivar o uso de tecnologias menos poluentes e estimular a renovação da frota no Pará, reforçando o compromisso com o meio ambiente e a eficiência energética.

“Com isso, nós estimulamos que as pessoas possam renovar, possam ter condição, principalmente lembrando que para ter a isenção, não pode ter inflação na carteira. Além disso, nós estamos reduzindo o imposto veicular para carros alugados, para carros de locadoras, para que possamos estimular que essas locadoras comprem carros no Estado e, também, coloque a placa aqui no Pará”, disse o governador do Pará. 

VEJA MAIS

image Seminovos ganham espaço no mercado paraense diante do alto custo dos carros novos
Muitos empreendedores passaram a buscar veículos utilitários

image BYD anuncia doação de 30 carros híbridos flex para a COP 30 em Belém
Montadora inaugura fábrica na Bahia e lança primeiro modelo plug-in flex do mundo

A nova legislação também estende benefícios a motocicletas e motonetas de até 200 cilindradas, novas ou usadas. Para ter direito à isenção, o proprietário não pode possuir outro veículo automotor, e o desconto será concedido de forma gradual, conforme o histórico de infrações: 100% de isenção para quem não teve multas nos últimos dois anos; 50% de desconto para condutores com uma infração no último exercício; 30% de redução para os demais casos.

Com essa política, o governo também busca estimular o bom comportamento no trânsito e diminuir o número de infrações, associando o benefício fiscal à responsabilidade social. A Lei nº 11.233/25 também reduz de 2,5% para 1% a alíquota do IPVA aplicada aos automóveis de empresas locadoras estabelecidas no Pará, incentivando a aquisição e o emplacamento de veículos dentro do Estado.

Os carros elétricos, além de representarem uma alternativa econômica no longo prazo, oferecem menor custo de manutenção, desempenho superior e zero emissão de gases poluentes, o que contribui diretamente para um ambiente urbano mais limpo e silencioso. Os benefícios previstos na nova lei já estão em vigor.

No Brasil, desde julho às alíquotas de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos carros mais leves e econômicos, movidos a energia limpa e que atendam aos requisitos de reciclabilidade e segurança estão com tributos reduzidos. A ação é parte do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) do Governo Federal que pretende estimular mais de R$ 190 bilhões em investimentos no setor. 

Segundo o governo, o decreto que regulamentou o programa não tem impacto fiscal, ele redefine o IPI  e tem validade até dezembro de 2026, antecipando os efeitos da reforma tributária.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

instabilidade

Microsoft informa queda nos sistemas de computação em nuvem

Uma queda no sistema Azure levou ao problemas em outros serviços, segundo a empresa

29.10.25 15h57

carros

Pará amplia incentivos para veículos elétricos e motocicletas de baixa cilindrada

A nova legislação também estende benefícios a motocicletas e motonetas de até 200 cilindradas

29.10.25 14h54

mobilidade

Estudo do BNDES e Ministério das Cidades prevê R$ 1,4 bilhão para ampliar sistema de BRT em Belém

Estudo nacional define três novos projetos de transporte coletivo de média e alta capacidade na capital paraense

29.10.25 13h32

Atacadista revela o produto mais vendido no Pará durante campanha

Arroz parboilizado lidera vendas em campanha de aniversário que sorteia compras grátis até 31 de outubro

29.10.25 12h41

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

mudança

Governo do Pará antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor

Decreto assinado pelo governador Helder Barbalho foi publicado em edição extra do Diário Oficial

22.10.25 11h56

Cadê o dinheiro?

PF apura esquema milionário de corrupção na Sesan na gestão de Edmilson Rodrigues

Operação 'Óbolo de Caronte' apura fraudes em licitações e desvio de mais de R$ 150 milhões em obras de saneamento

24.10.25 7h00

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

IMPACTO ECONÔMICO

Pará pode aumentar PIB em R$ 10,7 bilhões em 5 anos e ganhar 52 mil empregos com Margem Equatorial

Segundo cálculos de economista paraense, estado pode arrecadar R$ 850 milhões apenas em impostos por ano com petróleo, caso exploração se concretize

26.10.25 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda