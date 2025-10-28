Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Seminovos ganham espaço no mercado paraense diante do alto custo dos carros novos

Muitos empreendedores passaram a buscar veículos utilitários

Madson Sousa / Especial para O Liberal

Com preços elevados e juros altos, consumidores buscam alternativas mais acessíveis em veículos usados. Modelos como Fiat Strada, Volkswagen Polo, Chevrolet Onix e Hyundai HB20 estão entre os mais procurados no Pará. A tendência é clara: os seminovos estão dominando o mercado e se tornando a principal opção de compra.

Os modelos que lideram as preferências são impulsionados pela durabilidade, bom desempenho e menor depreciação. De acordo com Mauro Cleber, organizador do Mega Alto Feirão, a dificuldade de encontrar carros novos a preços acessíveis tem feito os consumidores buscarem alternativas vantajosas.

“O preço do carro novo está muito alto, as taxas de juros também. O consumidor que tem um carro 2020, por exemplo, está trocando por um modelo 2024 ou 2025, mas com um bom negócio, um carro com baixa quilometragem,” explica.

VEJA MAIS

image Carros e motos em alta: o risco de Belém seguir o caminho da imobilidade
Número de automóveis e motocicletas em circulação aumentou de maneira expressiva nos últimos anos

Segundo ele, o mercado de usados está aquecido. “Não tem carro parado. O estoque gira rápido. Os veículos mais antigos, na faixa de R$ 40 a R$ 50 mil reais, são os mais procurados por quem quer o primeiro carro. Já os modelos abaixo de R$ 30 mil, muito antigos, os bancos não financiam mais.”

O analista financeiro João Mário Mesquita está entre os consumidores que preferem apostar em veículos mais antigos. “No meu caso, é mais viável fazer um empréstimo com juros baixos e comprar à vista, ou entrar em um consórcio. Pretendo dar R$ 12 mil de entrada e parcelar o restante, por isso busco carros mais antigos, que caibam no orçamento”, comenta.

Outro fator que influencia na escolha é a tabela Fipe, que regula os preços médios de mercado. No entanto, fatores como o ano e o estado de conservação do veículo podem mudar completamente o valor. “Um carro 2020 com 5 mil km pode valer mais que um 2024 com 60 mil km rodados. O preço hoje é muito relativo”, explica Mauro.

A alta dos juros também é um fator decisivo. Hoje, a taxa Selic está em 15% e segundo o Banco Central (BC) é o principal instrumento de política monetária utilizado para controlar a inflação. A justificativa para manter os juros elevados, segundo o BC, são incertezas nos cenários econômicos internos e externos. 

Após a pandemia de Covid-19, o mercado também passou por uma mudança de perfil. Muitos empreendedores passaram a buscar veículos utilitários, como a Fiat Strada, para uso no trabalho. “A Strada é um dos carros mais procurados pelos novos empreendedores. É robusta, compacta e tem versões de cabine simples e estendida. Serve tanto para o dia a dia quanto para levar mercadorias”, destaca Mauro Cleber.

Criado em 2015 pelo Governo Federal para garantir mais segurança nas transações, o Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave) foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito em setembro de 2020. O Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PA) informou ao O Liberal que realiza os ajustes técnicos e operacionais necessários para implantar o Renave no Pará, mas não deu prazo para conclusão. Atualmente, estados como Pernambuco, São Paulo, Sergipe, Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo e Goiás já adotam o Renave. 

O sistema registra as negociações de forma eletrônica e segura, evitando fraudes e garantindo a legalidade do processo. Com ele, concessionárias e revendedoras podem gerenciar estoques com mais eficiência, e os consumidores têm mais transparência ao adquirir um veículo.

Na compra de um carro novo, o sistema documenta a primeira compra, feita diretamente na concessionária, e vincula o automóvel ao primeiro dono. Já para usados, ele registra a transferência de propriedade do veículo entre o antigo proprietário e a loja revendedora e garante que todas as etapas sejam devidamente oficializadas. Isso significa que, no caso de veículos usados, o Renave também verifica pendências ou irregularidades antes da transferência.

Dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (FENAUTO), divulgados este mês, indicam que a venda de veículos usados já alcançou um acumulado de 13.478.486 unidades comercializadas neste ano, um aumento de 16,4% em comparação ao mesmo período de 2024. Até dezembro a entidade projeta atingir 17 milhões de unidades vendidas, superando os 15,7 milhões do ano passado.

Conforme apuração realizada pela reportagem de O Liberal, a partir de sites de algumas revendedoras em Belém, um carro modelo Chevrolet Ônix motor 1.0, ano 2023 e com 60 mil quilômetros rodados está custando R$ 69.280, já o mesmo modelo ano 2024 e com 51 mil quilômetros rodados sai por R$ 75.850. Um Fiat Cronos motor 1.3, ano 2024 e 43 mil quilômetros rodados é vendido por R$ 91.260.

Em outra loja, um Hyundai HB20 motor 1.0, ano 2023 e com 43 mil quilômetros rodados sai por R$ 74.190, já o modelo Creta da mesma empresa com motor 1.0, ano 2023 e 42 mil quilômetros rodados é vendido por R$ 119.690.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Mercado segurador

Mercado segurador do Pará cresce e movimenta R$ 2,68 bilhões no primeiro semestre

Entre os segmentos com maior crescimento, o seguro empresarial arrecadou R$ 36,2 milhões, alta de 25,8%

28.10.25 12h04

Preço do café

Café tem terceira queda seguida, mas segue com alta acumulada de mais de 40% em Belém

Mesmo com a redução recente, o café segue entre os produtos que mais pressionam o custo da cesta básica no Pará

28.10.25 11h17

AUMENTO

Às vésperas da COP 30, preço do almoço no Ver-o-Peso sobe até R$ 25 em um ano

Em comparação a 2024, o preço mínimo dobrou e passou a R$ 40; confira o valor do prato mais caro

28.10.25 8h00

carros

Seminovos ganham espaço no mercado paraense diante do alto custo dos carros novos

Muitos empreendedores passaram a buscar veículos utilitários

28.10.25 7h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

mudança

Governo do Pará antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor

Decreto assinado pelo governador Helder Barbalho foi publicado em edição extra do Diário Oficial

22.10.25 11h56

Cadê o dinheiro?

PF apura esquema milionário de corrupção na Sesan na gestão de Edmilson Rodrigues

Operação 'Óbolo de Caronte' apura fraudes em licitações e desvio de mais de R$ 150 milhões em obras de saneamento

24.10.25 7h00

Feirão de Empregos

Prefeitura de Belém realiza Feirão de Empregos com mais de 100 vagas

28 empresas oferecem vagas para primeiro emprego, estágio, Jovem Aprendiz, PcDs e realocação profissional

21.10.25 11h00

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda