Seminovos ganham espaço no mercado paraense diante do alto custo dos carros novos

Com preços elevados e juros altos, consumidores buscam alternativas mais acessíveis em veículos usados. Modelos como Fiat Strada, Volkswagen Polo, Chevrolet Onix e Hyundai HB20 estão entre os mais procurados no Pará. A tendência é clara: os seminovos estão dominando o mercado e se tornando a principal opção de compra.

Os modelos que lideram as preferências são impulsionados pela durabilidade, bom desempenho e menor depreciação. De acordo com Mauro Cleber, organizador do Mega Alto Feirão, a dificuldade de encontrar carros novos a preços acessíveis tem feito os consumidores buscarem alternativas vantajosas.

“O preço do carro novo está muito alto, as taxas de juros também. O consumidor que tem um carro 2020, por exemplo, está trocando por um modelo 2024 ou 2025, mas com um bom negócio, um carro com baixa quilometragem,” explica.

Segundo ele, o mercado de usados está aquecido. “Não tem carro parado. O estoque gira rápido. Os veículos mais antigos, na faixa de R$ 40 a R$ 50 mil reais, são os mais procurados por quem quer o primeiro carro. Já os modelos abaixo de R$ 30 mil, muito antigos, os bancos não financiam mais.”

O analista financeiro João Mário Mesquita está entre os consumidores que preferem apostar em veículos mais antigos. “No meu caso, é mais viável fazer um empréstimo com juros baixos e comprar à vista, ou entrar em um consórcio. Pretendo dar R$ 12 mil de entrada e parcelar o restante, por isso busco carros mais antigos, que caibam no orçamento”, comenta.

Outro fator que influencia na escolha é a tabela Fipe, que regula os preços médios de mercado. No entanto, fatores como o ano e o estado de conservação do veículo podem mudar completamente o valor. “Um carro 2020 com 5 mil km pode valer mais que um 2024 com 60 mil km rodados. O preço hoje é muito relativo”, explica Mauro.

A alta dos juros também é um fator decisivo. Hoje, a taxa Selic está em 15% e segundo o Banco Central (BC) é o principal instrumento de política monetária utilizado para controlar a inflação. A justificativa para manter os juros elevados, segundo o BC, são incertezas nos cenários econômicos internos e externos.

Após a pandemia de Covid-19, o mercado também passou por uma mudança de perfil. Muitos empreendedores passaram a buscar veículos utilitários, como a Fiat Strada, para uso no trabalho. “A Strada é um dos carros mais procurados pelos novos empreendedores. É robusta, compacta e tem versões de cabine simples e estendida. Serve tanto para o dia a dia quanto para levar mercadorias”, destaca Mauro Cleber.

Criado em 2015 pelo Governo Federal para garantir mais segurança nas transações, o Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave) foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito em setembro de 2020. O Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PA) informou ao O Liberal que realiza os ajustes técnicos e operacionais necessários para implantar o Renave no Pará, mas não deu prazo para conclusão. Atualmente, estados como Pernambuco, São Paulo, Sergipe, Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo e Goiás já adotam o Renave.

O sistema registra as negociações de forma eletrônica e segura, evitando fraudes e garantindo a legalidade do processo. Com ele, concessionárias e revendedoras podem gerenciar estoques com mais eficiência, e os consumidores têm mais transparência ao adquirir um veículo.

Na compra de um carro novo, o sistema documenta a primeira compra, feita diretamente na concessionária, e vincula o automóvel ao primeiro dono. Já para usados, ele registra a transferência de propriedade do veículo entre o antigo proprietário e a loja revendedora e garante que todas as etapas sejam devidamente oficializadas. Isso significa que, no caso de veículos usados, o Renave também verifica pendências ou irregularidades antes da transferência.

Dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (FENAUTO), divulgados este mês, indicam que a venda de veículos usados já alcançou um acumulado de 13.478.486 unidades comercializadas neste ano, um aumento de 16,4% em comparação ao mesmo período de 2024. Até dezembro a entidade projeta atingir 17 milhões de unidades vendidas, superando os 15,7 milhões do ano passado.

Conforme apuração realizada pela reportagem de O Liberal, a partir de sites de algumas revendedoras em Belém, um carro modelo Chevrolet Ônix motor 1.0, ano 2023 e com 60 mil quilômetros rodados está custando R$ 69.280, já o mesmo modelo ano 2024 e com 51 mil quilômetros rodados sai por R$ 75.850. Um Fiat Cronos motor 1.3, ano 2024 e 43 mil quilômetros rodados é vendido por R$ 91.260.

Em outra loja, um Hyundai HB20 motor 1.0, ano 2023 e com 43 mil quilômetros rodados sai por R$ 74.190, já o modelo Creta da mesma empresa com motor 1.0, ano 2023 e 42 mil quilômetros rodados é vendido por R$ 119.690.