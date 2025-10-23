Capa Jornal Amazônia
Conteúdo de Marca

Carros e motos em alta: o risco de Belém seguir o caminho da imobilidade

Número de automóveis e motocicletas em circulação aumentou de maneira expressiva nos últimos anos

Conteúdo sob responsabilidade do Setransbel
fonte

Crescimento do número de carros e motoscompromete a fluidez do tráfego urbano (Divulgação/Setransbel)

O crescimento acelerado da frota de veículos particulares está transformando a paisagem de Belém e acendendo um sinal de alerta para o futuro da mobilidade urbana. Enquanto mais pessoas optam por carros e motos, o transporte coletivo perde espaço e com isso, a cidade sente os efeitos no trânsito, no meio ambiente e na qualidade de vida.

De acordo com dados da NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos), em uma década o número de passageiros do transporte coletivo por ônibus caiu quase pela metade no Brasil. Nesse mesmo período, o número de automóveis e motocicletas em circulação aumentou de forma expressiva, resultando em mais congestionamentos, poluição e acidentes.

Na capital paraense, o Setransbel e suas empresas associadas vêm investindo na renovação da frota e em tecnologia. Foram incorporados 300 novos ônibus zero quilômetro, equipados com ar-condicionado, suspensão pneumática e motores Euro 6, que reduzem em até 80% a emissão de gases poluentes. O sistema também passou a contar com uma nova bilhetagem eletrônica, que permite pagar a passagem com QR Code e mais facilidade com os cartões passe fácil, tornando as viagens mais rápidas e modernas.

image Setransbel vem investindo na renovação da frota de ônibus e em tecnologia (Divulgação/Setransbel)

Apesar dos avanços, o desafio permanece. O crescimento constante da frota de carros e motos ameaça comprometer o tempo de deslocamento e a fluidez do tráfego urbano. Se o transporte coletivo continuar sendo preterido, Belém pode enfrentar sérios problemas de mobilidade nos próximos anos.

Com mais veículos nas ruas, a cidade corre o risco de ficar refém do próprio trânsito. Reverter esse cenário exige planejamento, incentivo ao transporte público e políticas que façam do ônibus a escolha mais vantajosa, não apenas a mais necessária para quem vive e se desloca todos os dias pela capital.

