‘Optei por parar o caminhão e trabalhar de empregado’, diz caminhoneiro sobre o preço do combustível

Os constantes aumentos no preço do combustível no Brasil têm desestimulado os profissionais dos volantes. No município de Santarém, alguns motoristas de carretas de frete falaram sobre a dificuldade de continuar trabalhando no ramo.

Paulo Ricardo trabalha como motorista há 15 anos e relata que conseguiu realizar o sonho de comprar o próprio caminhão em 2020, mas o aumento no valor do combustível fez o caminhoneiro encostar o veículo para dirigir como empregado. “Eu tenho caminhão, mas optei por parar ele e trabalhar de empregado, porque infelizmente não está dando. Estamos em uma situação que não tem como continuar. Eu deixei de ser proprietário para voltar a ser empregado”, desabafou.

Ele lembra que adquiriu o caminhão próprio há dois anos e que naquela época o preço do diesel era de R$ 2,95. “Aumentou muito. Hoje está beirando os R$ 7, e o faturamento do frete não mudou muito, esse valor passou de 100% do valor que abasteci meu caminhão depois da compra”, comparou.

Um terço da renda

Para muitos caminhoneiros o aumento chega em 30% a mais da renda mensal recebida, é o caso do Carlos Alberto, que exerce a profissão há 40 anos. “Essa viagem que fiz agora foi de R$18 mil, mas o custo com combustível foi de R$ 12 mil, com o reajuste a próxima ficaria por R$ 16 mil de diesel para viajar 3 mil quilômetros e ganhar R$ 4 mil. Não tem como. Vou ficar parado em casa até que haja reajuste no frete”, afirmou.

Outro motorista que relatou não saber o que fazer foi Alessandro Rogosque. O profissional afirma que a situação chegou a um ponto muito crítico financeiramente. “O diesel subiu muito, antes estava sobrando 30% do valor, hoje nem isso. Tem os custos com pneus, mecânica, não está sobrando nada. Tem frete que se fizer o cálculo não deixa lucro. As coisas no mercado tudo subindo... como vamos ficar?”, perguntou, indignado.

Alessandro completou refletindo a situação do brasileiro. “E as pessoas que ganham um salário, que tem três filhos, ou ele paga aluguel ou ele come, tudo está aumentando de preço. Estamos sem pai e sem mãe, não tem ninguém para olhar por nós”, lamentou.