Alta do combustível: Ministro afirma que é ‘desonesto’ ter saudade da gasolina a R$ 2

A repercussão dos aumentos no valor do combustível, que tem pesado no bolso dos brasileiros, ganhou mais um vez repercussão nas redes sociais. Isso porque o Ministro do Turismo, Gilson Machado, fez uma postagem, nesta segunda-feira (14), afirmando que “quem prefere combustível a R$ 2 não tem saudade de salário mínimo de R$ 260”.

A declaração de Gilson veio quatro dias após o reajuste do preço do combustível - com alta de 18,8% nas refinarias - e o gás de cozinha, de 24,9%. Uma das explicações para o aumento nos preços é a guerra entre Rússia e Ucrânia, que elevou barril de petróleo no mercado internacional, passando a marca histórica de U$ 130 a unidade. Para o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC) é ilegal atrelar o preço do combustível vendido no Brasil ao valor internacional do barril de petróleo.



A Justiça do Distrito Federal cobrou explicações para a Petrobras sobre a alta e deu até 72 horas para a justificativa. Para os autores do pedido, a política da Petrobras prejudica os interesses do país e o do próprio consumidor brasileiro.





O presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei, já aprovado pelo Congresso Nacional, que altera a forma de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis. Dessa forma, o tributo em cima do repasse da gasolina, etanol, diesel, biodiesel e gás de cozinha será cobrado com um valor fixo.