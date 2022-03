Nunca trabalhou? Veja 5 dicas para conseguir o primeiro emprego

Conseguir o primeiro emprego é um desafio cada vez maior, tanto para quem se formou como para a pessoa que não terminou os estudos. O mercado de trabalho exige experiência e qualificações, fator que acaba desanimando quem está desempregado.

A professora e empreendedora, Juliana Santa Brigida, fez algumas indicações e listou alguns passos para ajudar quem está em busca do primeiro emprego a tirar dúvidas e ultrapassar problemas sobre o assunto.

VEJA MAIS

Para conseguir um primeiro emprego, o que a pessoa deve fazer?

Para conseguir um emprego, além de conhecimentos, cursos e especializações que são essenciais para as qualificações de uma posição no mercado de trabalho, é importante saber se comunicar, seja através do currículo, seja através das redes profissionais é importante mostrar para o mercado seu potencial. Uma das opções é o empreendedorismo. Para quem gosta de desafios, é uma grande saída para se desenvolver no mercado de trabalho.

O que uma pessoa que está prestes a se formar deve fazer para garantir um emprego na sua área de trabalho?

É essencial se qualificar além de sua formação, o mercado precisa de profissionais especializados. Então invista em cursos das áreas de afinidade que você escolheu, quanto mais cursos e informações específicas de sua área você possui, mais oportunidades podem surgir, mas lembre-se é importante saber se comunicar.

O que uma pessoa formada deve fazer para conseguir um emprego?

É importante que o mercado veja esse profissional. Uma dica é buscar redes profissionais onde você possa mostrar suas qualificações, habilidades, informar que você está em busca de oportunidades e buscar se especializar nas áreas que você pretende atuar.

Uma dica é o LinkedIn, a maior rede profissional e uma excelente forma de mostrar suas qualificações para o mercado.

Como ser contratado na empresa em que está estagiando?

Uma das principais indicações é a proatividade. Mostrar interesse, buscar cursos e qualificações na área também são importantes. Além disto tudo, a pessoa deve verificar com seus superiores se há a possibilidade de contratação.

Como conseguir um primeiro emprego (seja formado ou não)?

As dicas mais importantes para conseguir um primeiro emprego são:

Faça cursos

Busque qualificação

Busque conhecimento

Mostre ao mercado que você é um grande talento

Mantenha seu currículo atualizado nas plataformas online, atualmente a maioria das oportunidades são buscadas virtualmente

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)