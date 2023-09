Número de indústrias abertas no Pará já é 10% maior do que em 2022

Enquanto o Brasil registrou aumento no número de indústrias fechadas ao longo de 2023, conforme números da empresa de contabilidade Contabilizei, dados da plataforma Empresômetro mostram que o Pará segue o caminho contrário a esse cenário. Atualmente, o estado conta com 24.654 negócios dentro do segmento, o que já representa um crescimento de 10,65% em relação a 2022, quando eram 22.285 negócios. O setor industrial corresponde a 5,26% do total de empreendimentos locais e, para fortalecer a economia a partir desses meios, especialistas apontam que é necessário a adoção de medidas.

Mesmo tendo o menor peso quantitativo no levantamento, a Contabilizei aponta que as indústrias, no país, apresentam uma situação dramática: foram fechadas três vezes mais empresas industriais do que as que abriram no segundo trimestre deste ano. No período, entre abril, maio e junho, foram inaugurados 7.810 negócios industriais, mas 25.151 foram encerrados. Entretanto, o saldo negativo do setor não é uma novidade e já vem sendo analisado pela empresa desde o terceiro trimestre de 2021, enquanto que os sinais de decrescimento nos serviços, por exemplo, foram vistos no terceiro trimestre de 2022.

VEJA MAIS

Ainda que os dados do Empresômetro não reflitam essa realidade no Pará, o economista Valfredo Farias explica que alguns pontos do estado não são estratégicos para que a atividade seja expandida, como a falta de mão de obra qualificada e distância dos grandes centros de produção do país. “A logística aqui no Pará é muito complicada, tanto para escoamento da produção do que é produzido, como também para a chegada da matéria-prima, então, isso dificulta muito as indústrias estarem presentes aqui no estado. Além disso, boa parte da mão de obra qualificada do Pará vai trabalhar em outros lugares”.

A alternativa que o economista aponta passa por qualificação do setor, juntando parcerias entre instituições que atuam na área, com a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), e investimentos em infraestrutura, para melhorar a mobilidade. “Precisa, também, resolver a questão do incentivo fiscal. Uma das formas de trazer a indústria, como no caso de Manaus, que também é meio parecida com a gente aqui, está isolado, está longe, mas eles têm um incentivo pesado de redução de imposto, que aqui a gente não tem. Poderíamos, também, ter capacitação de mão de obra e criar diversos cursos”, destaca.

Indústrias e desenvolvimento

A atividade industrial tem 31% de participação no Produto Interno Bruto (PIB) do Pará, de acordo com a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec). Nesse sentido, Valfredo aponta que a relação entre o setor e o desenvolvimento de uma região é inseparável, agregando mais valor econômico e estabilidade. “As regiões e cidades que têm mais indústrias são as mais desenvolvidas do país. Trazem riqueza e, dependendo do tipo de negócios, agregam mais valor. Aqui, no Pará, a gente percebe que as regiões que têm mais indústrias são as mais desenvolvidas também”,

“No Pará, a gente tem alguns polos que tem indústrias, mas só que as nossas indústrias estão muito voltadas para a parte do agronegócio, da mineração, então são indústrias também pesadas. Elas demandam muitas outras indústrias ao redor para fazer parte da sua cadeia e prestadores de serviços. Isso vai gerando riqueza para toda aquela região. Em Marabá, Parauapebas, as partes em Belém, também, e Barcarena. Em outros locais, a produção maior é de itens de bens e consumo e de capital. Então, essa é a importância, quanto mais indústria você tem, provavelmente a riqueza é muito mais forte”, completa.

Investimentos

As novas perspectivas de negócios que surgem no Pará, a partir da necessidade de preservação ambiental, são vistas pelo presidente da Codec, Lutfala Bitar, como um novo direcionamento de políticas públicas do estado. Para ele, a exploração deve ser inteligente, sustentável e bioeconômica. Junto a isso, o titular da pasta frisa que é preciso investimentos em infraestrutura na região. “Como no caso da abertura da navegação fluvial perene, construção de ferrovias e novas rodovias e construção de portos e aeroportos”, disse ao Grupo Liberal.

“Temos direcionado as políticas de desenvolvimento econômico baseadas na governança ambiental e social [ESG]. Além disso, o grande desafio do estado permanece na busca de aumento da atividade de verticalização das nossas principais cadeias produtivas, com a implantação de plantas industriais de transformação desses produtos, o que se espera venha a acontecer a reboque da melhoria do ambiente de negócios decorrente dos investimentos públicos. A companhia também busca sempre desenvolver e verticalizar a nossa imensa produção extrativista”, adiciona Lutfala.

Incentivo fiscal

A lacuna da falta de incentivos fiscais, citada anteriormente pelo economista Valfredo Farias, é destacada pelo presidente da Codec como um dos pontos de ação da pasta. Bitar afirma que os atrativos colocados em prática para atrair os olhos de investidores e indústrias vão desde essas concessões até assessoria técnica, jurídica e administrativa, “criação de novas áreas econômicas incentivadas, formação e qualificação de mão-de-obra, investimentos na educação, saúde e transporte, tudo o que normalmente o investidor pesquisa para escolher o melhor local para se implantar”.

Desafios

Os principais desafios encontrados por Virgínia Oliveira, diretora de uma indústria de produtos artesanais derivados da mandioca, foi a legalização para a comercialização do item. O negócio é de família e, no início, a licença para atuar no mercado demorou, mas a empresária conta que a espera valeu a pena. “Tivemos vários desafios, um dos mais difíceis foi a legalização do produto junto ao órgão competente, a Adepará. Por se tratar do tipo de produto que trabalhamos e por conta do Pará ser um dos maiores produtores de farinha, não é tarefa fácil continuar ativo em um mercado tão competitivo”, relata.

“E, para mantermos o nosso produto com o mesmo padrão desde o início, se torna ainda mais desafiador, uma vez que mantemos o mesmo padrão de qualidade, com o cuidado na compra da matéria prima, e sempre pensamos no paladar do nosso cliente final. Nunca perdemos a nossa essência e lembramos sempre de como começou tudo. A nossa perspectiva é crescer e expandir para os outros estados e quiçá outros países. Levando em conta que temos consumidores estrangeiros”, finaliza Virgínia.