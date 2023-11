Novo PAC: governo federal anuncia investimentos que vão preparar Belém para COP 30

Um total de R$ 38,7 bilhões serão investidos em projetos de integração regional e desenvolvimento socioambiental no Pará nos próximos anos, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), iniciativa do governo federal em parceria com estados e municípios. Representantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriram agenda nesta quinta-feira (16), em Belém, para falar sobre os investimentos, que serão destinados a várias áreas, como transporte, logística, saúde, educação, comunicação e assistência social. Ao todo, no Brasil, o montante soma R$ 1,7 trilhão, sendo que R$ 1,4 trilhão será executado entre 2023 e 2026.

De acordo com o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), é uma “satisfação” poder assistir ao anúncio de uma carteira de investimentos do governo federal no Estado, a aproximação de políticas públicas e agendas “fundamentais e estratégicas” no território paraense e “o nível de investimentos que proporcionarão a entrega de obras, mas, junto com isto, gerando empregos à construção civil e desenvolvimento das cadeias produtivas, fortalecendo uma importante vocação, que é a logística, que requer investimentos em modais estratégicos, como o hidroviário e o rodoviário, e obras essenciais em cada município”, destacou.

Na opinião de Barbalho, as parcerias permitem “fazer acontecer” agendas “fundamentais ao povo do Pará”. Entre os anúncios estão algumas prioridades: adequação da BR-316 (Castanhal - Trevo de Salinas), conclusão da construção da BR-308 (Viseu - Bragança), ponte sobre o Rio Xingu (BR-230), derrocagem do Pedral do Lourenço, ampliação do Hospital Universitário da UFPA, e implantação da infovia estadual e da internet banda larga para 9,7 mil escolas. O programa Luz para Todos vai beneficiar 200 mil famílias e as obras do Minha Casa, Minha Vida, totalizam 27.161 unidades habitacionais.

COP 30

Este é um momento preparatório para a realização da 30ª edição da Conferência das Partes (COP) sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), que no ano de 2025 ocorrerá em Belém. “Pela manhã estivemos visitando os armazéns das Docas, onde já iniciaram-se as obras de adequação e requalificação para que possamos implementar a continuidade do projeto Porto Futuro. Também tivemos a oportunidade de debater e discutir alternativas de ampliação da rede de hotelaria e, após o evento, vamos visitar algumas regiões da cidade e apresentar as obras do Parque da Cidade, local que, integrado com o Centro de Convenções do Hangar, deverá recepcionar a maior estrutura do evento que vai acontecer em novembro de 2025”, declarou Helder Barbalho.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ressaltou a escolha do presidente Lula para que Belém seja sede da COP 30. “Estamos hoje com uma equipe grande do governo federal para trazer um abraço afetuoso do presidente Lula, que determinou e deixou um carinho especial ao Estado do Pará ao escolher, a pedido do governador, Belém do Pará como a referência do Brasil para acolher a COP 30”, destacou. Segundo ele, a cidade e a região mostrarão para o mundo inteiro a Amazônia e as oportunidades de envolvimento sustentáveis, incrementando atividades relacionadas a serviços e ao turismo.

Rui Costa lembra também que a missão é dupla: ao lançar o novo PAC, o governo federal também investe em obras estruturantes para o Estado como uma preparação para o evento que será realizado daqui a dois anos. “Nós estamos estruturando para o longo prazo o Estado, a região, com obras como estradas e rodovias, ferrovias, pontes, aeroportos, saneamento básico, esgotamento, abastecimento de água, infraestrutura urbana, equipamento turístico, enfim, cuidando de todas as áreas, esse é o pacto. Não existe nação do mundo que se desenvolva de forma sustentável e consistente no longo prazo sem planejamento”, afirmou.

Turismo

Ainda serão executadas obras no setor de portos e aeroportos, de melhoria nos aeroportos de Belém, Altamira, Parauapebas, Marabá e Santarém, por meio de empresas concessionárias, de acordo com os projetos aprovados na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Nos portos de Barcarena, Belém, Santarém e Vila do Conde estão em execução ou serão iniciados os projetos de arrendamento e de obras de requalificação.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou sobre a importância desses investimentos previstos no novo PAC para a geração de empregos na região. “O Brasil hoje apresenta investimentos públicos e privados na ordem de mais de R$ 1,7 trilhão, é o maior investimento da história do país. Quando falamos do Pará, é o maior do Estado, com investimentos públicos e privados na ordem de quase R$ 40 bilhões. Mas o maior projeto social do Brasil é o emprego e a renda, é isso que traz dignidade para as pessoas, e teremos isso no Pará”, adiantou.

De acordo com o chefe da Pasta, os portos e aeroportos locais serão requalificados e os investimentos nos próximos anos serão “essenciais” para o desenvolvimento da região. Costa Filho lembrou que há um projeto importante: dragagem para receber novos navios, o que traz mais potencial para a COP 30”. Está autorizado pelo presidente Lula um investimento de R$ 200 milhões para nossa dragagem, que vai aumentar o calado de 6,8 para quase 10 metros, para receber grandes navios”. A cada quatro turistas que chegam na região, segundo o ministro, um emprego é gerado.