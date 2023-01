Novo golpe com máquinas de cartão débito e crédito; veja como funciona e como se proteger

Criminosos estão praticando um novo golpe com cartões de aproximação, agora infectando as maquinhas dos empresários e bloqueando esse tipo de transação. Eles desenvolveram novos aplicativos maliciosos que infectam os dispositivos de cobrança e evitam pagamentos via aproximação, no celular ou no cartão físico. A ideia é que o consumidor seja levado a inserir o cartão na máquina. As informações foram divulgadas pela gigante de segurança cibernética Kaspersky nesta terça-feira (31). As informações são do G1 nacional.

Como funciona o golpe?

O golpe começa com os criminosos entrando em contato com lojistas se passando por técnicos das empresas responsáveis pelas maquininhas de cobrança. Eles “explicam” que é necessário fazer uma “manutenção”. Mas, para isso, os empresários precisam acessar um link por meio do computador onde fica instalado o sistema do aparelho.

Ao clicar no link, o usuário (empresário) instala um vírus, que é um aplicativo malicioso, que abre o acesso remoto à maquininha. A partir daí, as máquinas são infectadas e passam a detectar e impedir a cobrança por aproximação, exibindo uma mensagem falsa de erro. A estratégia é fazer com que o consumidor insira o cartão físico, supostamente para fazer o pagamento, sem que o lojista ou o cliente perceba que é uma etapa do golpe.

Quando o cliente, que passa a ser agora vítima, usa o cartão fisicamente, os dados são capturados e o cartão pode ser clonado, possibilitando aos criminosos fazer compras mesmo com cartões protegidos por chip e senha.

De acordo com os pesquisadores Kaspersky, a quadrilha brasileira é a primeira a conseguir realizar fraudes com essa tecnologia de transação.

Os bandidos levam empresários e consumidores ao uso do cartão inserido fisicamente porque a modalidade de aproximação ("contactless"), seja com cartões ou no celular, é mais segura, pois cada transação gera um número novo de cartão, diferentemente do cartão físico, que tem apenas um número. Na compra por aproximação, o número vale para aquele pagamento. Os criminosos querem se apossar dos dados do cartão físico. Esse é o motivo de o vírus bloquear a operação por aproximação e obrigar o uso do cartão físico.

Quem são os criminosos?

Segundo a Kaspersky, os criminosos conseguem fazer filtragem para descobrir o perfil da vítima pelo tipo de cartão, como Black/Infinite, que costuma ter saldo e limite maior.

“Essas transações são extremamente convenientes e especialmente seguras, isso mostra a criatividade e conhecimento técnico dos criadores com relação aos meios de pagamento”, afirma Fabio Assolini, chefe da Equipe Global de Pesquisa e Análise (GReAT) da Kaspersky na América Latina.

Kaspersky explica que a atuação da quadrilha não é algo novo, pois aplica golpes na América Latina desde 2014. A novidade é que “as modificações mais recentes foram detectadas apenas no Brasil, mas poderão ser disseminadas para outros países e regiões”.

Como se proteger contra o golpe do cartão de aproximação?