Novas regras para o uso do PIX são anunciadas; saiba o que muda

Nesta quinta-feira (1º), o Banco Central (BC) divulgou a atualização das novas regras de transações feitas por PIX, a transferência monetária instantânea e de pagamento eletrônico. As mudanças vão ocorrer nos limites de cada cliente, operações noturnas e nos valores de saque e troco. Para o BC, o objetivo é simplificar as regras e aprimorar a experiência dos usuários, "mantendo o atual nível de segurança". Com informações do portal G1.

As alterações passam a valer a partir de 2 de janeiro de 2023, com exceção na gestão dos limites para os clientes por meio dos canais digitais, que entram em vigor a partir de 3 de julho do ano que vem. Confira o que mudou.

Limites

Os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação. Contudo, são obrigados apenas a determinar um limite por período de tempo. Por exemplo: para os clientes que têm um limite diário de R$ 3 mil, pode usar tudo em uma só transação. Caso o cliente queira solicitar a alteração no limite, como a redução, o banco deve reduzir imediatamente. Se, no entanto, o pedido for para aumentar o limite, ele deve ser autorizado entre 24h e 48h.

Os parâmetros para definir os limites de transações para pessoas jurídicas ficam a critério dos bancos. A base para definir os limites quando o PIX for usado para uma compra passa a ser o limite que o mesmo cliente tem no TED, e não mais no cartão de débito.

Transação noturna

Passa a ser opcional aos bancos oferecer a customização do horário noturno diferenciado, para o qual o cliente pode solicitar um limite menor para suas transações. No momento, esse horário é entre 20h e 6h, mas, agora, os bancos poderão oferecer aos clientes a possibilidade de mudar esse horário para entre 22h e 6h.

PIX Saque e PIX Troco

A partir do próximo mês será possível solicitar o aumento do valor limite para retirada de dinheiro pelo PIX Saque e pelo PIX Troco. O limite durante o dia passa de R$ 500 para R$ 3 mil e, durante a noite, passa de R$ 100 para R$ 1 mil.

