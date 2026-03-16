Novas regras do IR 2026 exigem mais organização do contribuinte, diz especialista

As novas regras do Imposto de Renda 2026 foram anuncaiadas nesta segunda-feira (16), e prometem facilitar o processo de declaração para parte dos contribuintes, mas também aumentam o nível de fiscalização da Receita Federal. A avaliação é da professora e especialista em contabilidade Samara Felipe, que destaca mudanças importantes no envio da declaração do Imposto de Renda neste ano.

Uma das principais novidades é a ampliação do uso da declaração pré-preenchida do Imposto de Renda, que permite importar automaticamente diversas informações financeiras do contribuinte.

“A declaração pré-preenchida vai importar automaticamente dados de salário, investimentos em bancos e planos de saúde. Isso reduz erros e agiliza o preenchimento, principalmente para quem tem renda de carteira assinada e opta por usar esse modelo”, explica.

Segundo a especialista, apesar da facilidade no preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2026, os contribuintes precisam redobrar a atenção por causa do aumento da fiscalização da Receita Federal.

Isso ocorre porque o Fisco tem ampliado o cruzamento de dados digitais com bancos, planos de saúde e outras instituições financeiras.

“Qualquer inconsistência entre a informação declarada e os dados enviados por instituições financeiras ou planos de saúde é detectada com maior facilidade. Então o contribuinte precisa ter um controle maior sobre seus dados, principalmente quando envolve investimentos ou movimentações financeiras”, afirma.

De acordo com Samara Felipe, servidores públicos estaduais e municipais e pessoas que recebem rendimentos extras também devem conferir com atenção os informes de rendimentos do Imposto de Renda, especialmente os valores de imposto retidos ao longo do ano.

Organização de documentos é fundamental

Entre as principais orientações para evitar problemas na declaração do Imposto de Renda 2026 está a organização antecipada dos documentos.

A especialista recomenda reunir todos os informes de rendimentos e comparar os dados com contracheques e registros de pagamentos feitos durante o ano.

As despesas médicas no Imposto de Renda também exigem atenção, já que estão entre as principais causas de contribuintes caírem na malha fina.

“É muito comum a pessoa declarar um valor de recibo que não bate com o informado na nota fiscal ou no relatório do plano de saúde. Às vezes a divergência é de centavos e mesmo assim pode gerar problema”, alerta.

Também é importante manter atualizadas informações sobre compra e venda de imóveis, aquisição de veículos, financiamentos e investimentos financeiros, já que erros ou omissões na declaração de bens podem gerar inconsistências.

Novos limites de obrigatoriedade

As novas regras do Imposto de Renda 2026 também trouxeram mudanças nos limites de obrigatoriedade da declaração.

O teto de renda anual foi elevado de R$ 33.888 para R$ 35.584. Já para quem exerce atividade rural, a obrigatoriedade passa a valer para quem teve receita bruta acima de R$ 167.920.

Também devem declarar o Imposto de Renda as pessoas que possuíam bens e direitos acima de R$ 800 mil até 31 de dezembro de 2025.

Prazo para declarar o Imposto de Renda 2026

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda 2026 começa em 23 de março e termina em 29 de maio.

Segundo Samara Felipe, o início do prazo foi adiado neste ano devido a dificuldades enfrentadas por empresas na adaptação ao sistema eSocial, que reúne informações trabalhistas e previdenciárias.

Nova faixa de isenção ainda não vale para esta declaração

A especialista também chama atenção para a nova faixa de isenção do Imposto de Renda de R$ 5 mil mensais, anunciada pelo governo federal.

Apesar de já valer para salários recebidos em 2026, a medida ainda não impacta a declaração enviada neste ano.

“Agora em 2026 o contribuinte ainda está declarando os rendimentos de 2025. Então quem ganhou R$ 5 mil naquele ano ainda pode ter imposto a pagar ou restituir. O impacto real dessa nova faixa de isenção só será sentido na declaração de 2027”, explica.

Diante das mudanças e do aumento da fiscalização digital, a especialista reforça que a organização é essencial para evitar problemas com a Receita Federal.



“Quanto maior for a digitalização e a fiscalização, maior também será a necessidade de organização e atenção do contribuinte na hora da declaração do Imposto de Renda. Em caso de dúvida, o ideal é procurar um contador ou instituições que ofereçam orientação gratuita”, orienta.

O que mudou

Entre as mudanças no Imposto de Renda 2026, a Receita Federal incluiu novos campos na declaração do IRPF para informar rendimentos e saldos de apostas de cota fixa (bets), além da possibilidade de registrar nome social e um campo opcional para raça e cor do titular e dos dependentes. Outra alteração é a redução dos lotes de restituição do Imposto de Renda, que passam a ser quatro, pagos entre 29 de maio e 28 de agosto. A declaração do Imposto de Renda 2026 poderá ser enviada pelo Programa Gerador da Declaração (PGD), pela declaração pré-preenchida ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, acessado com conta gov.br. O prazo para declarar o Imposto de Renda 2026 começa em 23 de março e termina em 29 de maio.